Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы из тех, кто боится перепутать свой багаж во время путешествия на самолёте? Если это так, вам определённо следует избегать трёх конкретных цветов багажа во время ваших путешествия. Авиакомпании раскрыли, что это за цвета.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэропорт

Потеря багажа может испортить ваш отдых. В настоящее время авиакомпании предупреждают туристов о трёх цветах багажа, которые наиболее подвержены возможной путанице, так что, если вы хотите снизить риск потери, не стоит иметь багаж чёрного, серого и тёмно-синего цветов. По данным The Economic Times, чёрный цвет является наиболее распространённым цветом багажа, который теряется в аэропортах.

Если вы путешествуете с чёрным чемоданом с жёсткими стенками, лучше прибыть в аэропорт вовремя и зарегистрировать багаж задолго до вылета.

"Многие люди путешествуют с чёрными чемоданами на колёсах, идентификация которых занимает очень много времени. Эти предметы багажа трудно отличить друг от друга", — сказал Daily Mail глава аэропорта Франкфурта Стефан Шульте.

Он рекомендует пассажирам использовать багаж ярких цветов или добавить красочную бирку. Ещё один совет: прикрепите к багажу бирку со своей контактной информацией, такой как имя, номер телефона и адрес электронной почты, однако в целях безопасности не рекомендуется указывать свой домашний адрес.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир.

