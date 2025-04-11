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Тысячи цветов весной или рождественское волшебство: вот когда лучше всего ехать в Амьен за впечатлениями

3:45
Туризм

Откройте для себя Амьен — этот город Пикардии, который несправедливо затмил Лилль. Расположенный всего в полутора часах езды от Парижа, пересечённый Соммой, он предложит вам идеальный коктейль из истории, культуры и нетронутой природы. Если вы ищете аутентичный отдых вдали от толпы туристов, будьте уверены, что Амьен стоит вашего внимания.

Амьен
Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Амьен

Амьен — малоизвестная жемчужина Пикардии

Как только вы приедете, вы будете поражены величием собора Нотр-Дам д'Амьен — этого готического шедевра, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его высота — 42,3 метра под сводом. Это самый большой собор во Франции, в котором хранятся архитектурные сокровища, которые интересно фотографировать со всех сторон. Его впечатляющий западный фасад — настоящее каменное кружево — рассказывает библейские истории через детализированную резьбу.

На мощёных улицах района Сен-Лё царит умиротворяющая атмосфера. Эту часть города, прозванную "Маленькой Венецией Севера", пересекают каналы, в которых отражаются красочные фасады традиционных домов. Вы можете часами бродить с фотоаппаратом в руках, останавливаясь в ремесленных лавках и уютных кафе, выстроившихся вдоль доков.

Город также был ареной жизни выдающихся людей. Посетите дом Жюля Верна, где писатель прожил 18 лет и написал несколько своих приключенческих романов. Эта буржуазная резиденция, превращённая в музей, погрузит вас в увлекательный мир автора. Здесь есть смотровая башня и офис, который остался нетронутым. Настоящая машина времени для всех любителей литературы!

От плавучих садов до кулинарных изысков

Одним из самых уникальных впечатлений, которые предлагает Амьен, несомненно, является знакомство с плавучими садами, которые простираются более чем на 300 гектаров в самом центре города. Эта мозаика из зелени, культивируемая со времён средневековья, представляет собой уникальную французскую экосистему, которую садовники поддерживают с энтузиазмом.

Если вы любите вкусно поесть, Амьен вас не разочарует. Вы можете попробовать пикардийский фичелле — блинчик с начинкой из ветчины, грибов и бешамеля, знаменитые амьенские макаруны, сильно отличающиеся от парижских, фламиш из лука-порея — вкусный пирог, который согреет вас в прохладные вечера.

На рынке вы можете купить продукты прямо у садовников. Если вы любите солнечные направления, то самый солнечный город Франции является популярным местом для отдыха, но очарование Амьена сохраняется независимо от погодных условий.

Когда ехать и как получить максимум удовольствия от Амьена

Весной плавучие сады украшены тысячей цветов. Это идеальное время года, чтобы насладиться городом, хотя каждый сезон предлагает свою долю сюрпризов. В декабре площадь перед собором освещает рождественская ярмарка, а летом здесь проходят фестивали под открытым небом.

Для полного впечатления стоит остаться в Амьене минимум два дня. Жители Амьена гостеприимны и гордятся своим наследием — не стесняйтесь спрашивать их о любимых местах!

Менее популярный, чем его сосед Лилль, Амьен способен покорить своей аутентичностью и культурным богатством. Это город, который абсолютно точно заслуживает почётного места в вашем путеводителе по О-де-Франс.

Уточнения

Амье́н (фр. Amiens [a.ˈmjɛ̃]; пикард. Anmien, Anmyin; лат. Ambianum) — город на севере Франции, регион О-де-Франс, на семи рукавах реки Сомма.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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