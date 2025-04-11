Тысячи цветов весной или рождественское волшебство: вот когда лучше всего ехать в Амьен за впечатлениями

Откройте для себя Амьен — этот город Пикардии, который несправедливо затмил Лилль. Расположенный всего в полутора часах езды от Парижа, пересечённый Соммой, он предложит вам идеальный коктейль из истории, культуры и нетронутой природы. Если вы ищете аутентичный отдых вдали от толпы туристов, будьте уверены, что Амьен стоит вашего внимания.
Как только вы приедете, вы будете поражены величием собора Нотр-Дам д'Амьен — этого готического шедевра, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его высота — 42,3 метра под сводом. Это самый большой собор во Франции, в котором хранятся архитектурные сокровища, которые интересно фотографировать со всех сторон. Его впечатляющий западный фасад — настоящее каменное кружево — рассказывает библейские истории через детализированную резьбу.
На мощёных улицах района Сен-Лё царит умиротворяющая атмосфера. Эту часть города, прозванную "Маленькой Венецией Севера", пересекают каналы, в которых отражаются красочные фасады традиционных домов. Вы можете часами бродить с фотоаппаратом в руках, останавливаясь в ремесленных лавках и уютных кафе, выстроившихся вдоль доков.
Город также был ареной жизни выдающихся людей. Посетите дом Жюля Верна, где писатель прожил 18 лет и написал несколько своих приключенческих романов. Эта буржуазная резиденция, превращённая в музей, погрузит вас в увлекательный мир автора. Здесь есть смотровая башня и офис, который остался нетронутым. Настоящая машина времени для всех любителей литературы!
Одним из самых уникальных впечатлений, которые предлагает Амьен, несомненно, является знакомство с плавучими садами, которые простираются более чем на 300 гектаров в самом центре города. Эта мозаика из зелени, культивируемая со времён средневековья, представляет собой уникальную французскую экосистему, которую садовники поддерживают с энтузиазмом.
Если вы любите вкусно поесть, Амьен вас не разочарует. Вы можете попробовать пикардийский фичелле — блинчик с начинкой из ветчины, грибов и бешамеля, знаменитые амьенские макаруны, сильно отличающиеся от парижских, фламиш из лука-порея — вкусный пирог, который согреет вас в прохладные вечера.
На рынке вы можете купить продукты прямо у садовников. Если вы любите солнечные направления, то самый солнечный город Франции является популярным местом для отдыха, но очарование Амьена сохраняется независимо от погодных условий.
Весной плавучие сады украшены тысячей цветов. Это идеальное время года, чтобы насладиться городом, хотя каждый сезон предлагает свою долю сюрпризов. В декабре площадь перед собором освещает рождественская ярмарка, а летом здесь проходят фестивали под открытым небом.
Для полного впечатления стоит остаться в Амьене минимум два дня. Жители Амьена гостеприимны и гордятся своим наследием — не стесняйтесь спрашивать их о любимых местах!
Менее популярный, чем его сосед Лилль, Амьен способен покорить своей аутентичностью и культурным богатством. Это город, который абсолютно точно заслуживает почётного места в вашем путеводителе по О-де-Франс.
Амье́н (фр. Amiens [a.ˈmjɛ̃]; пикард. Anmien, Anmyin; лат. Ambianum) — город на севере Франции, регион О-де-Франс, на семи рукавах реки Сомма.
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