Карта на стене, пыль на полке и внезапный билет в Париж: что связывает эти три вещи

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Оказывается, обычные сувениры из отпуска могут стать настоящим магнитом для новых поездок. Только важно знать, куда их поставить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туризм

Северо-западная часть дома — это не просто угол, а настоящий энергетический центр, который отвечает за путешествия, командировки и даже за помощь от нужных людей. Об этом сообщает Москва 24.

Как активировать зону путешествий

Чтобы "включить" этот сектор, важно держать его в чистоте и наполнить символами странствий. Вот что можно разместить:

сувениры из разных стран и городов;

подарки от друзей, привезённые из поездок;

карту страны или города, куда мечтаешь отправиться.

"Его очень важно всегда держать в чистоте. А чтобы его активировать, надо размещать в нем сувениры из разных мест. Причем не обязательно только лично привезённые домочадцами, но и подаренные кем-то после путешествия", — объяснила эксперт по фэншуй Олеся Рунова.

Почему именно северо-запад?

Этот сектор, по словам эксперта, напрямую влияет на насыщенность жизни впечатлениями. Более того, он отвечает и за деловые поездки, а ещё считается зоной помощников.

"Поэтому тем, кто хочет чаще ездить в командировки, советую расположить в этом секторе фотографию руководителя, через которого они назначаются. Либо поставить какой-то предмет с логотипом своей компании", — добавила Олеся.

Бонус: как прокачать рабочее место

Если хочется зарядиться энергией не только дома, но и на работе — есть ещё один простой трюк.

Эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова рекомендует разместить прямо перед собой, на противоположной стороне стола:

живые цветы;

движущийся предмет (вроде мини-вентилятора);

фигурку котика манэки-нэко, машущего лапкой.

"Это усилит движение энергии ци и поможет человеку оставаться бодрым и продуктивным", — объяснила Елена.

Секрет в мелочах

Небольшие перемены в обстановке могут подтолкнуть к большим событиям. Главное — знать, куда и что ставить.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ - дословно — "ветер и вода") — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать "наилучшее" место для строительства дома или захоронения.

