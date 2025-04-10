Карта на стене, пыль на полке и внезапный билет в Париж: что связывает эти три вещи

Оказывается, обычные сувениры из отпуска могут стать настоящим магнитом для новых поездок. Только важно знать, куда их поставить.
Северо-западная часть дома — это не просто угол, а настоящий энергетический центр, который отвечает за путешествия, командировки и даже за помощь от нужных людей. Об этом сообщает Москва 24.
Чтобы "включить" этот сектор, важно держать его в чистоте и наполнить символами странствий. Вот что можно разместить:
"Его очень важно всегда держать в чистоте. А чтобы его активировать, надо размещать в нем сувениры из разных мест. Причем не обязательно только лично привезённые домочадцами, но и подаренные кем-то после путешествия", — объяснила эксперт по фэншуй Олеся Рунова.
Этот сектор, по словам эксперта, напрямую влияет на насыщенность жизни впечатлениями. Более того, он отвечает и за деловые поездки, а ещё считается зоной помощников.
"Поэтому тем, кто хочет чаще ездить в командировки, советую расположить в этом секторе фотографию руководителя, через которого они назначаются. Либо поставить какой-то предмет с логотипом своей компании", — добавила Олеся.
Если хочется зарядиться энергией не только дома, но и на работе — есть ещё один простой трюк.
Эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова рекомендует разместить прямо перед собой, на противоположной стороне стола:
"Это усилит движение энергии ци и поможет человеку оставаться бодрым и продуктивным", — объяснила Елена.
Небольшие перемены в обстановке могут подтолкнуть к большим событиям. Главное — знать, куда и что ставить.
Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ - дословно — "ветер и вода") — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать "наилучшее" место для строительства дома или захоронения.
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