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Знаменитый Порто-Хели: как провести три дня в раю за 189 евро — вам это точно понравится!

Туризм

Порто-Хели, расположенный всего в 180 км от Афин, давно известен как излюбленное место отдыха греческих знаменитостей. Но вопреки статусу элитного курорта, этот уголок Пелопоннеса предлагает отдых и для бюджетных путешественников — без ущерба для качества впечатлений.

Флаг Греции
Фото: commons.wikimedia.org by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Греции

Регион окружён живописными пейзажами: густые сосновые леса Софико, мост в Эпидавр, уютные бухты и разнообразные пляжи — как обустроенные, так и дикие. Любителям гастрономии понравятся местные таверны с морепродуктами, а в деревне Трахия можно попробовать домашний хлеб и мясо.

Насыщенная ночная жизнь, разнообразие ресторанов и атмосферная набережная создают идеальные условия для мини-отпуска в духе Средиземноморья.

Несмотря на престиж, поездка в Порто-Хели обойдётся недорого: всего 189 евро на человека за три дня с учётом бензина и сборов (29 евро). За эти деньги вы получите космополитичный отдых в окружении природы и моря.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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