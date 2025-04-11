Без паники: как успеть на рейс, когда времени почти нет

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В соцсетях и особенно на TikTok распространяется новая безумная тенденция: некоторые путешественники намеренно приезжают в аэропорт всего за 15 минут до вылета.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мужчина в аэропорту

Видео с хэштегами вроде #lastminuteflight показывают, как люди запускают секундомер при выезде и хвастаются тем, что успевают сесть на самолёт, несмотря на минимальный запас времени.

Эта практика появилась в США и пока что нашла отклик у небольшой, но дерзкой аудитории, чаще всего — у тех, кто летает без зарегистрированного багажа. Теория проста: если у тебя только ручная кладь, можно быстро пройти проверку и избежать томительного ожидания в зале вылета.

Некоторые даже соревнуются, кто приедет позже, но всё равно не опоздает. Однако важно помнить, что ворота закрываются заранее, и эта игра — с огнём. В Европе, где часто нет паспортного контроля на внутренних рейсах, экспериментировать проще. Но даже здесь эксперты советуют не рисковать: очереди, задержки и случайности никто не отменял.

Уточнения

Хеште́г также хэште́г (англ. hashtag от hash — знак решётки (#) и tag — метка) — ключевое слово или несколько слов сообщения, тег (пометка), используемый в микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию и начинающийся со знака решётки.

