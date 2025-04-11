От кабанов до висячих садов: чем удивляет венгерский Лиллафюред, попавший в престижный список

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Живописное венгерское поселение Бук оказалось в числе 44 самых красивых мест мира по версии престижного журнала TimeOut Travel. Этот список, регулярно обновляемый благодаря вкладу авторов и путешественников, включает как знаменитые достопримечательности, так и малоизвестные, но захватывающие уголки планеты.

Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лиллафюред, Венгрия

В числе упомянутых чудес — мечеть Шейха Зайда в Абу-Даби, Плитвицкие озёра в Хорватии, Радужные горы Китая и нацпарк Стельвио в Италии. На этом фоне венгерский Бук выделяется своей дикой, почти нетронутой природой.

Входя в состав национального парка Букк, он славится богатой фауной — кабанами, волками, медведями — и очаровательным курортом Лиллафюред.

Лиллафюред — это место, где сказка становится реальностью: зелёные летние леса сменяются зимними драматическими пейзажами, а отель Palace Hotel предлагает уникальный отдых с пещерной купальней, висячими садами и водопадом.

TimeOut подчёркивает: мир полон скрытых чудес, и список открыт для новых открытий. А для настоящих ценителей планируется люксовый железнодорожный круиз по красивейшим местам мира — но удовольствие это не из дешёвых.