Она знает травы лучше, чем аптекарь: история Нижель Бол

Травы — в настойках, в масле, в отварах. Сегодня они снова находят своё место в аптечках, помогая справляться с повседневными недомоганиями. Нижель Бол, уроженка Ренна и дипломированный ботаник, знает об этом не понаслышке. После выхода на пенсию она полностью посвятила себя изучению и практическому применению лекарственных растений, превращая свои прогулки в настоящие уроки для всех желающих.

Фото: unsplash.com by Эдуард Гранде, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Женщина сидит в поле с цветами

«Моя бабушка говорила: “Принеси немного дуссеты для кроликов, одуванчик для салата”… Моё детство прошло среди трав и запахов природы», — вспоминает она.

Ходячая энциклопедия трав

С дипломом Парижской школы растений, с углублённой специализацией в ароматерапии и медицинской ботанике, Нижель Бол может с лёгкостью назвать латинские и французские имена любой травы на своём пути. Мальва, крапива, календула, ромашка, мелисса, валериана, подорожник — каждая из них узнается с первого взгляда.

«У каждой травы — свой облик и свои свойства. Но важно помнить: то, что естественно, не всегда безопасно. Ошибочное применение может быть опасным, даже смертельным», — предостерегает она.

Правила сбора — с уважением к природе

Лучшее время для сбора — сухое утро, когда уже сошла роса. Но, как подчёркивает Нижель, важно избегать загрязнённых мест: обочин дорог, краёв полей с пестицидами, мест, где возможны животные экскременты. А главное — собирать только то, что действительно нужно, не нарушая законодательство: многие растения находятся под охраной.

«Достаточно понаблюдать за животными: они по инстинкту знают, какие растения помогают», — улыбается Нижель.

В ритме природы

Весной — молодые листья, летом — цветы, осенью — корни и семена. Нижель объясняет, что разные части растений собираются в разное время года: например, корни одуванчика и мальвы — только осенью, когда всё питание уходит вглубь. Капитулы, соцветия, почки, плоды, кора — у каждого растения своя специфика.

Именно поэтому травничество требует терпения, знания и уважения к циклам природы.

Отвары, масла и настойки: как использовать растения

Нижель не просто собирает — она готовит. Травы можно настаивать на воде, спирте или жирах — в зависимости от целей. Самый популярный способ — травяной чай.

Утром — тимьян с розмарином или душицей

После еды — мята с фенхелем

Вечером — липа, вербена, мелисса и лаванда

Зимой — тимьян и таволга для поддержки иммунитета

Нижель делится и секретами лечебных масел:

«Масло из маргаритки — от ушибов, почти как арника. Зверобой — от раздражений кожи. А календула, или дикий ноготок, идеальна для детской кожи — от покраснений и сыпи».

Она проводит мастер-классы, прогулки и обучающие занятия, чтобы передать эти знания дальше.

Закон и традиции: что можно, а что — нет

С 1941 года профессия травника во Франции официально не существует. Продажа растений вне аптек разрешена только в строго определённом перечне: 148 наименований, утверждённых в 2008 году. Эти растения можно реализовывать в немодифицированном виде — без дозировок и медицинских советов, которые остаются исключительным правом фармацевтов.

«Меня в семье иногда называют ведьмой», — смеётся Нижель. — «Но сегодня интерес к растениям — огромен. И я верю, что народная медицина может прекрасно дополнить традиционную. Главное — не путать одно с другим».

Каждый регион дарит свои дары: в Бретани — это дрок, вереск, каллуна, помогающие при воспалениях мочевых путей. А ещё — крапива, дикий чеснок и тысячелистник с лёгким камфорным ароматом, встречающиеся вдоль троп и полей.

Уточнения

Ароматерапи́я — разновидность альтернативной медицины, в которой используются полезные свойства растительных эфирных масел, она используется в салонах красоты и массажных кабинетах.

