Она знает травы лучше, чем аптекарь: история Нижель Бол

Травы — в настойках, в масле, в отварах. Сегодня они снова находят своё место в аптечках, помогая справляться с повседневными недомоганиями. Нижель Бол, уроженка Ренна и дипломированный ботаник, знает об этом не понаслышке. После выхода на пенсию она полностью посвятила себя изучению и практическому применению лекарственных растений, превращая свои прогулки в настоящие уроки для всех желающих.
«Моя бабушка говорила: “Принеси немного дуссеты для кроликов, одуванчик для салата”… Моё детство прошло среди трав и запахов природы», — вспоминает она.
С дипломом Парижской школы растений, с углублённой специализацией в ароматерапии и медицинской ботанике, Нижель Бол может с лёгкостью назвать латинские и французские имена любой травы на своём пути. Мальва, крапива, календула, ромашка, мелисса, валериана, подорожник — каждая из них узнается с первого взгляда.
«У каждой травы — свой облик и свои свойства. Но важно помнить: то, что естественно, не всегда безопасно. Ошибочное применение может быть опасным, даже смертельным», — предостерегает она.
Лучшее время для сбора — сухое утро, когда уже сошла роса. Но, как подчёркивает Нижель, важно избегать загрязнённых мест: обочин дорог, краёв полей с пестицидами, мест, где возможны животные экскременты. А главное — собирать только то, что действительно нужно, не нарушая законодательство: многие растения находятся под охраной.
«Достаточно понаблюдать за животными: они по инстинкту знают, какие растения помогают», — улыбается Нижель.
Весной — молодые листья, летом — цветы, осенью — корни и семена. Нижель объясняет, что разные части растений собираются в разное время года: например, корни одуванчика и мальвы — только осенью, когда всё питание уходит вглубь. Капитулы, соцветия, почки, плоды, кора — у каждого растения своя специфика.
Именно поэтому травничество требует терпения, знания и уважения к циклам природы.
Нижель не просто собирает — она готовит. Травы можно настаивать на воде, спирте или жирах — в зависимости от целей. Самый популярный способ — травяной чай.
Утром — тимьян с розмарином или душицей
После еды — мята с фенхелем
Вечером — липа, вербена, мелисса и лаванда
Зимой — тимьян и таволга для поддержки иммунитета
Нижель делится и секретами лечебных масел:
«Масло из маргаритки — от ушибов, почти как арника. Зверобой — от раздражений кожи. А календула, или дикий ноготок, идеальна для детской кожи — от покраснений и сыпи».
Она проводит мастер-классы, прогулки и обучающие занятия, чтобы передать эти знания дальше.
С 1941 года профессия травника во Франции официально не существует. Продажа растений вне аптек разрешена только в строго определённом перечне: 148 наименований, утверждённых в 2008 году. Эти растения можно реализовывать в немодифицированном виде — без дозировок и медицинских советов, которые остаются исключительным правом фармацевтов.
«Меня в семье иногда называют ведьмой», — смеётся Нижель. — «Но сегодня интерес к растениям — огромен. И я верю, что народная медицина может прекрасно дополнить традиционную. Главное — не путать одно с другим».
Каждый регион дарит свои дары: в Бретани — это дрок, вереск, каллуна, помогающие при воспалениях мочевых путей. А ещё — крапива, дикий чеснок и тысячелистник с лёгким камфорным ароматом, встречающиеся вдоль троп и полей.
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