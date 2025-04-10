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Лаго Скаффайоло: мото-маршрут к сердцу Аппенин с финалом в облаках

3:39
Туризм

Если вы ищете место, где можно сочетать страсть к мотоциклу, любовь к горам и желание отдохнуть от городской суеты, то Лаго Скаффайоло - именно то, что нужно. Это маленькое высокогорное озеро в самом сердце моденских Аппенин, на высоте 1778 метров над уровнем моря, предлагает не только умиротворение и чистый воздух, но и насыщенное геологическое и историческое наследие.

Вид на озеро Скаффайоло
Фото: commons.wikimedia.org by Jiří Sedláček, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид на озеро Скаффайоло

К озеру на мотоцикле: маршрут

Отправная точка — термальный городок Порретта-Терме (349 м над уровнем моря). Отсюда начинается живописный маршрут длиной 27 км, ведущий прямо к подножию горы, где придётся оставить мотоцикл и пройти последние километры пешком.

Маршрут проходит по SP57, серпантину, пробирающемуся сквозь густую зелень Эмилии, через Галлинаю и Кà Баттиста, далее на SP324 к Лиццано-ин-Бельведере. Повернув на SP71 у Видичиатико, вы попадёте в самое сердце Аппенин. После Святилища Мадонны дель Ачерро путь на мотоцикле завершается — здесь можно припарковаться и отправиться в пешее путешествие по лесной тропе Malghe до Rifugio Duca degli Abruzzi и самого озера.

Лаго Скаффайоло — крошечное чудо на вершине

Лаго Скаффайоло расположен на территории коммуны Фанано (провинция Модена) и входит в состав Регионального парка Альто Аппеннино Моденезе. Несмотря на свои скромные размеры — всего 0,05 км² площади и максимум 2,5 метра глубины, — он обладает поразительным шармом.

Главная особенность — не ледниковое происхождение: озеро питается за счёт подземных вод и таяния снегов у подножия Монте Куполино (1852 м), чья округлая вершина покрыта пастбищами и как бы "наблюдает" за озером.

Летом озеро может частично пересыхать, обнажая каменистое дно — идеальный момент для эффектных фото и уединённых прогулок. Зимой же, наоборот, регион превращается в зону для катания на лыжах, с богатой снежной шапкой.

Альпийские вершины рядом

Если вы уже у озера — не спешите спускаться. Отсюда можно за пару часов дойти до Корно алле Скале (1945 м), который отделяет Эмилию-Романью от Тосканы. Это одна из самых выразительных вершин Северных Аппенин, и её стоит покорить хотя бы раз.

На берегу Лаго Скаффайоло расположен Rifugio Duca degli Abruzzi - самый старый горный приют Италии, построенный ещё в 1878 году по инициативе CAI (Итальянского альпийского клуба). С тех пор он пережил пять реконструкций, последняя из которых (в 2001 году) придала ему нынешний каменный облик.

Приют работает ежедневно в летние месяцы и по выходным в остальное время года. Здесь — 28 мест для ночлега и ресторан с тёплой кухней. Добраться до него можно только пешком или на велосипеде - никаких автомобилей, только чистый воздух и шаг за шагом вверх.

Почему стоит ехать?

  • Уединённая природа без толп туристов

  • Идеальный маршрут для мотоциклистов с переходом в треккинг

  • Панорамные виды и богатая история региона

  • Уютный приют с настоящим альпийским духом

Уточнения

Апенни́ны (Апенни́нские го́ры; итал. Appennino; лат. Apenninus, Apennini montes; эмил.-ром. Apenén); — горы в Италии и Сан-Марино, простирающиеся более чем на 1200 км с севера на юг страны, в основном вдоль восточного побережья Апеннинского полуострова.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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