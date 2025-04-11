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Горная деревня с каштановым сердцем: как Кастаница стала символом греческих традиций

Туризм

Кастаница — одна из тех деревень, которые завоёвывают сердца посетителей своей простотой и духом традиций. Несмотря на то что она расположена в Аркадии и построена на склоне горы Парнон, пейзажи, которые здесь можно увидеть, и дома с цветными деталями очень сильно напоминают остров в Эгейском море.

Деревня Кастаница
Фото: commons.wikimedia.org by FilipposTrains, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревня Кастаница

Расположенная на склоне горы Парнон на высоте 840 метров, деревня выделяется своими побелёнными домами, которые скорее напоминают остров Эгейского моря, чем горную деревушку.

Конечно, помимо особой архитектуры и того факта, что это одна из самых хорошо сохранившихся деревень в Аркадии, Кастаница также привлекает внимание прекрасной природой. Утопающая в щедрой зелени горы Парнон, приютившаяся среди елей и платанов, деревня славится также своими каштанами, от которых, возможно, и получила своё название. Каштановый лес, который её окружает, имеет площадь в многие сотни акров, и фестиваль каштанов организуется каждый год в деревне в течение нескольких десятилетий.

Деревня также известна своей долгой историей, она была построена цаконами в 6 веке, и о ней есть письменное упоминание. Расположение Кастаницы считалось стратегически важным во время её создания. На вершине холма был построен замок для охраны деревни, руины которого сохранились до наших дней.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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