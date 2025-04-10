Здесь держали Папу, сбрасывали женщин и писали историю: загадки замка Фумоне

Многие из тех, кто увлекается итальянской литературой, вероятно, знакомы с образами величайшего итальянского эстетиста — поэта Габриеле Д'Аннунцио. Его творчество — это гимн красоте и страданию, воспевание природы и внутреннего конфликта человека в обществе.

Фото: commons.wikimedia.org by pietro scerrato, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ вид из Фумоне

В "Il Piacere" он показывает аристократический идеал красоты, упадок морали и борьбу между плотской страстью и духовной любовью. А в другом произведении, "Le vergini delle rocce", раскрывает глубокий религиозно-символичный сюжет: встреча Марии, младенца Иисуса и Иоанна Крестителя во время бегства Святого семейства в Египет, на фоне таинственной пещеры и вечных скал.

И теперь представьте: существует реальное место, где, словно по воле самой судьбы, оживают образы этих "девственниц скал". Этот уголок Лацио — один из самых красивых и одновременно самых загадочных в регионе. Идеальное место для весенней прогулки или пасхального уединения, но… с неожиданной легендой в основе.

Добро пожаловать в Фумоне — городок над бездной

Фумоне — небольшой итальянский городок в провинции Фрозиноне, всего с 1940 жителями. Он расположен на холме между горами Эрники и Лепини, а его земли омываются водами живописного озера Кантелмо.

По преданию, именно сюда бежал Тарквиний Гордый, последний царь Рима, после своего изгнания. В XII веке здесь был построен замок Лонги — Де Паолис, служивший сначала крепостью, а затем — тюрьмой для Папы Целестина V, отрёкшегося от престола ради простой жизни отшельника. Сегодня этот замок — открытый для туристов исторический комплекс с садами и современной художественной галереей.

Но за его стенами скрывается нечто более мрачное. Легенда, от которой мороз по коже, — "Колодец девственниц".

Темная глава истории: легенда о праве первой ночи

Да, речь идёт о Fumone, но не о том уютном и живописном городке, который встречает туристов. А о другом — средневековом, жестоком и суровом. Согласно местной легенде, здесь в прошлом действовал "Ius Primae Noctis", право первой ночи. Феодал мог провести первую брачную ночь с невестой своего вассала.

Но если выяснялось, что девушка не девственница — её ожидала ужасная кара. Господин приказывал сбросить её в глубочайший колодец, ставший впоследствии известным как "Колодец девственниц". Этот ритуал продолжался до тех пор, пока крестьянские восстания не положили ему конец.

Сегодня это место — одна из самых жутких достопримечательностей Лацио, окружённая мистикой и молчанием веков.

История, красота и мрак в одном месте

Несмотря на свою зловещую легенду, Фумоне остаётся одним из самых атмосферных и уникальных борго Лацио. Он идеально подходит для пасхального путешествия — особенно для тех, кто ищет не только живописные виды, но и истории, способные по-настоящему удивить.

Уточнения

Фумоне (итал. Fumone) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Фрозиноне.

