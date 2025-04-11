Зимние приключения в Пермском крае: кто и когда чаще всего выбирает горнолыжные курорты

Пермский край — идеальное место для зимних видов спорта. Здесь есть всё для людей, которые хотят проводить зиму активно, ярко, насыщенно и с пользой для здоровья.
Стало известно, люди какого возраста, как часто и в какие месяцы приезжают в Пермский край на горнолыжные курорты, самый популярный из которых — "Губаха". Эти данные были получены при помощи геоаналитической платформы "Геоэффект".
Среди россиян по количеству посещений "Губахи" лидируют жители Свердловской области, а среди иностранцев — китайцы. Чуть реже, но тем не менее активно приезжают сюда жители Свердловской, Тюменской и Кировской областей, а также Татарстана и Удмуртии.
Больше всего посетителей "Губахи" наблюдается в светлое послеполуденное время суток. Большинство гостей, средний возраст которых — от 35 до 44 лет, приезжают на этот курорт в новогодние праздники и чаще без детей.
"Такман" в Чусовом и "Иван-гора" в селе Гамово также входят в число популярных горнолыжных курортов в Пермском крае. Об этом сообщает properm.ru.
Пе́рмский край (неофициально — Прика́мье) — субъект Российской Федерации, расположенный на востоке европейской части России.
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