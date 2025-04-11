Пушистый отдых без стресса: где в майские ждут не только вас, но и вашего хвостика

Выбор отеля для майских праздников может стать настоящей задачей для владельцев домашних животных. Чтобы упростить эту задачу, специалисты Роскачества опубликовали список сертифицированных гостиниц, соответствующих стандарту "Путешествия с питомцами. Требования и рекомендации". Пресс-релиз поступил в редакцию Pravda.Ru. Эти отели гарантируют комфорт не только для гостей, но и для их пушистых спутников.
"Сертификация подразумевает выездной аудит гостиничного предприятия — эксперт приезжает в отель и на месте проверяет соответствие критериям стандарта. Часть общественных зон и номерного фонда должны быть доступны для гостей с питомцами. Эти зоны рекомендуется выделять специальном знаком. При заселении в гостиницу проверят наличие ветеринарного паспорта с действующими прививками на каждое животное. В зоне приёма и размещения должны находиться миски с питьевой водой, в зоне отдыха и ожидания — лежанки по запросу гостя. Вблизи гостиницы или на её территории — зоны для выгула, а в номерах принадлежности по уходу за животными", — рассказала Александра Шершнёва, руководитель Органа по сертификации и классификации "Роскачество-Туризм".
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