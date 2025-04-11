Пушистый отдых без стресса: где в майские ждут не только вас, но и вашего хвостика

3:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выбор отеля для майских праздников может стать настоящей задачей для владельцев домашних животных. Чтобы упростить эту задачу, специалисты Роскачества опубликовали список сертифицированных гостиниц, соответствующих стандарту "Путешествия с питомцами. Требования и рекомендации". Пресс-релиз поступил в редакцию Pravda.Ru. Эти отели гарантируют комфорт не только для гостей, но и для их пушистых спутников.

Фото: Freepik Путешествие с собакой

"Сертификация подразумевает выездной аудит гостиничного предприятия — эксперт приезжает в отель и на месте проверяет соответствие критериям стандарта. Часть общественных зон и номерного фонда должны быть доступны для гостей с питомцами. Эти зоны рекомендуется выделять специальном знаком. При заселении в гостиницу проверят наличие ветеринарного паспорта с действующими прививками на каждое животное. В зоне приёма и размещения должны находиться миски с питьевой водой, в зоне отдыха и ожидания — лежанки по запросу гостя. Вблизи гостиницы или на её территории — зоны для выгула, а в номерах принадлежности по уходу за животными", — рассказала Александра Шершнёва, руководитель Органа по сертификации и классификации "Роскачество-Туризм".

Топ-8 отелей, где рады вам и вашему питомцу

Horseka Resort (Московская область)

Эко-пространство недалеко от Черноголовки предлагает комфортные условия для отдыха с животными: лежанки, миски, подарочные наборы, а также бесплатное pet-меню в ресторане. Подходит даже для кроликов! На территории — зооферма, детский городок, банный комплекс, школа верховой езды и клубный пляж с подогреваемым бассейном.

Отель "Вега" (Москва)

В отеле выделены два этажа и специальные номера для гостей с питомцами. Предоставляются стартовые наборы с пеленками и лакомствами. В 2024 году получил награду BEST FOR PETS как лучший pet-friendly отель.

"Ямская слобода" (Завидово, Тверская область)

Гостиничный комплекс на Волге предлагает размещение с животными в домиках и номерах с необходимыми принадлежностями. Есть специальные таблички на дверь, чтобы персонал знал, если питомец в номере один, и парк для прогулок.

Just WOOD (Тульская область)

Загородный отель в экологически чистом районе на берегу реки Осетр. Предоставляют миски и лежанки, но советуют привозить свои. При бронировании нужно сказать кодовую фразу: "у меня лапки".

"Аномалия" (Тульская область, Кондуки)

Глэмпинг у озёр с необычным цветом воды. Есть баня с прозрачным потолком и управлением через смартфон. Для питомцев — миски, полотенца и пакеты при заселении.

"Дикая мята" (Тульская область)

Арт-кэмп от создателей одноимённого фестиваля принимает только собак до 50 см и 35 кг. Комфортные домики, барбекю-зона и насыщенная программа на праздники: йога, концерты, мастер-классы.

"Заокские поля" (Тульская область)

Гостевые домики рядом с деревней Вишенки. На территории: баня, пруд, мини-зоопарк, конюшня. Идеально для спокойного отдыха на природе с животным.

Парк-отель PLAZMA (г. Донской, Тульская область)

Подходит для семейного и активного отдыха. В распоряжении гостей — спортивные площадки, бассейн, акватория и природная инфраструктура.