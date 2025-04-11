Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За красивой картинкой — риск для здоровья: тренер объяснила, какой ценой даётся успех в фитнес-марафонах
Этот азиатский рай дарит лето и обед за копейки — но есть нюанс
Материк трескается изнутри: древняя плита тянет Северную Америку на дно
Почему кошачье мурчание работает лучше таблеток
Секрет кабачка в контейнере: урожай как с грядки, но без участка
Это не диета и не спорт: что влияет на жир в теле с самого рождения
Курица не терпит спешки: правильное время для маринада
Туристы тратят больше и остаются дольше — недавний отчёт южнокорейских экспертов
ТОП-5 автобусов СССР, за которые не стыдно

Пушистый отдых без стресса: где в майские ждут не только вас, но и вашего хвостика

3:08
Туризм

Выбор отеля для майских праздников может стать настоящей задачей для владельцев домашних животных. Чтобы упростить эту задачу, специалисты Роскачества опубликовали список сертифицированных гостиниц, соответствующих стандарту "Путешествия с питомцами. Требования и рекомендации". Пресс-релиз поступил в редакцию Pravda.Ru. Эти отели гарантируют комфорт не только для гостей, но и для их пушистых спутников.

Путешествие с собакой
Фото: Freepik
Путешествие с собакой

"Сертификация подразумевает выездной аудит гостиничного предприятия — эксперт приезжает в отель и на месте проверяет соответствие критериям стандарта. Часть общественных зон и номерного фонда должны быть доступны для гостей с питомцами. Эти зоны рекомендуется выделять специальном знаком. При заселении в гостиницу проверят наличие ветеринарного паспорта с действующими прививками на каждое животное. В зоне приёма и размещения должны находиться миски с питьевой водой, в зоне отдыха и ожидания — лежанки по запросу гостя. Вблизи гостиницы или на её территории — зоны для выгула, а в номерах принадлежности по уходу за животными", — рассказала Александра Шершнёва, руководитель Органа по сертификации и классификации "Роскачество-Туризм".

Топ-8 отелей, где рады вам и вашему питомцу

  • Horseka Resort (Московская область)

Эко-пространство недалеко от Черноголовки предлагает комфортные условия для отдыха с животными: лежанки, миски, подарочные наборы, а также бесплатное pet-меню в ресторане. Подходит даже для кроликов! На территории — зооферма, детский городок, банный комплекс, школа верховой езды и клубный пляж с подогреваемым бассейном.

  • Отель "Вега" (Москва)

В отеле выделены два этажа и специальные номера для гостей с питомцами. Предоставляются стартовые наборы с пеленками и лакомствами. В 2024 году получил награду BEST FOR PETS как лучший pet-friendly отель.

  • "Ямская слобода" (Завидово, Тверская область)

Гостиничный комплекс на Волге предлагает размещение с животными в домиках и номерах с необходимыми принадлежностями. Есть специальные таблички на дверь, чтобы персонал знал, если питомец в номере один, и парк для прогулок.

  • Just WOOD (Тульская область)

Загородный отель в экологически чистом районе на берегу реки Осетр. Предоставляют миски и лежанки, но советуют привозить свои. При бронировании нужно сказать кодовую фразу: "у меня лапки".

  • "Аномалия" (Тульская область, Кондуки)

Глэмпинг у озёр с необычным цветом воды. Есть баня с прозрачным потолком и управлением через смартфон. Для питомцев — миски, полотенца и пакеты при заселении.

  • "Дикая мята" (Тульская область)

Арт-кэмп от создателей одноимённого фестиваля принимает только собак до 50 см и 35 кг. Комфортные домики, барбекю-зона и насыщенная программа на праздники: йога, концерты, мастер-классы.

  • "Заокские поля" (Тульская область)

Гостевые домики рядом с деревней Вишенки. На территории: баня, пруд, мини-зоопарк, конюшня. Идеально для спокойного отдыха на природе с животным.

  • Парк-отель PLAZMA (г. Донской, Тульская область)

Подходит для семейного и активного отдыха. В распоряжении гостей — спортивные площадки, бассейн, акватория и природная инфраструктура.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Коробка передач мстит за одну привычку — проверь, не делаешь ли ты это
Авто
Коробка передач мстит за одну привычку — проверь, не делаешь ли ты это Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Последние материалы
Худеем с удовольствием: 6 ритуалов красоты и лёгкости
Хочешь просыпаться с идеальной кожей? Без этого средства не обойтись
Один взгляд вправо — и вы спасены: как не ослепнуть от встречных фар
Забудьте о зажимах в шее: фитнес-эксперт показала элементарные упражнения, доступные каждому
Советская версия харчо, которую хочется повторить
Цифры, которые удивляют: сколько россияне тратят на кухонную мебель
Цензура в кино: имя Алексея Кортнева стало невидимым в фильме День радио — артист высказался по этому поводу
Шампунь против шерсти: скрытая угроза частого купания вашего питомца
Ваш Android может быть небезопасен, даже если обновлён — вот что вы забываете
Пять мест в Хорватии, откуда Адриатика выглядит как картина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.