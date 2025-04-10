Отдохнуть в Турции всей семьёй: сколько будет стоить такой отпуск летом?

Сейчас люди планируют отпуска на лето, выбирая самые разные направления. По-прежнему один из самых популярных курортов — Турция. В этом материале расскажем, сколько россиянам придётся заплатить за семейных отдых там в летний сезон.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что в среднем цены на зарубежные туры выросли за год на 10-15 процентов в зависимости от направления.
Путевка для русской семьи с ребенком в четырехзвездочный отель Турции летом будет стоить от 150 тысяч рублей с проживанием "все включено". В этот турпакет входят: перелет регулярными рейсами и недельное проживание.
Подобный отдых в ОАЭ и Таиланде, но с включенным завтраком, обойдется от 160 и 198 тысяч рублей соответственно.
А "все включено" в Египте будет стоить от 240 тысяч рублей, пишет KP. RU.
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
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