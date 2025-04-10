От пастбища до тарелки: как одна семья изменила лицо сельской гастрономии

4:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

"У нас в горах природа всегда на первом месте — всё, что мы делаем, служит ей", — с гордостью говорит Николо Куартерони, представляющий уже второе поколение фермеров, сыроделов и теперь рестораторов из Ferdy Wild.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Это место, спрятанное в крошечном альпийском посёлке Ленна в долине Валь-Брембана под Бергамо, прославилось задолго до того, как собрало 427 тысяч подписчиков в соцсетях и длиннющие листы ожидания. Хотя сегодня сюда приезжают знаменитости и гастроэнтузиасты со всей Европы, путь семьи Куартерони к успеху остался по-настоящему сельским, честным и привязанным к горам.

Семейные корни и дух выживания

"Слово "устойчивость" сейчас на каждом шагу, но для нас это просто жизнь", — рассказывает 32-летний Николо. Его дедушка Наззарено когда-то уехал в леса Франции, чтобы зарабатывать дровосеком, а отец Фердинандо (он же Ферди) рос в деревне, учился делать сыр у своего деда Чирилло, сыродела из соседней долины. Молодой Ферди тоже искал заработки за границей — был рабочим в Саудовской Аравии. Вернувшись домой, вместе с женой Чинцией он начал строить маленькое хозяйство, а позже — и агритуризм.

От конного клуба к философии самодостаточности

Изначально всё началось в 1989 году с пары лошадей и туристов, которых размещали в скромной горной хижине и кормили домашними продуктами. Но Куартерони быстро поняли, что модный тренд на манежи пройдёт, а вот потребность в подлинности останется.

Они переехали на высокогорное пастбище в местечке Пьяни ди Скалвино и сосредоточились на разведении исчезающих альпийских пород — сначала оробийских коз, затем бурой альпийской коровы, и, наконец, гигантской бергамской овцы. Всё - исключительно на травяном корме, с ручным доением и переработкой молока в сыры или мясные продукты, когда животное завершает свою "карьеру". Это не просто животноводство, а, по словам Николо, "культурная позиция".

Кухня, родившаяся из гор

В 2018 году Ferdy Wild расширился: здесь появился новый сыроваренный цех, винный погреб с почти 1000 бутылками (вино и миксология — отдельная страсть Николо), центр для спа-процедур и номерной фонд увеличился до 10 номеров. Просторная кухня на 200 квадратов позволила команде заняться высокой гастрономией, основанной на местной сезонной продукции.

Ковид стал поворотным моментом: присутствие семьи в соцсетях усилилось, и это сыграло в их пользу. Люди искали аутентичные, безопасные места — и Ferdy Wild стал символом "умного" туризма. Тогда же в команду пришёл шеф-повар Алессио Манцони, бывший ученик Agli Amici di Udine и участник открытия заведения в Хорватии, где он получил первую звезду Michelin всего за несколько дней (сегодня у него уже две).

Продукты из дикой природы и горных альпийских садов

Кухня Ferdy Wild - это уже не про типичную пасту с рагу. Это ресторан высокого уровня с авторскими блюдами и сложными дегустационными сетами (от 75 до 105 евро), в которых всё - от дикорастущих трав до молока бурёнок — имеет значение.

Один из фирменных блюд — Me Aca ("Моя корова"): это ризотто на отваре из сена, с соусом из сорняка щавеля, маслом из коры ели и подливкой из бурой альпийской коровы. Другой хит — Fidech Che Bu ("Боже, как вкусно!"): свежая паста, приготовленная в традиционном камне lavéc, с "скочей" — остатками сыворотки и сушёной печенью старой коровы. Десерты напоминают замёрзшие альпийские озёра и пахнут еловыми ветками и мхом.

Поддержка горных супергероев

Николо не ограничивается только своим хозяйством. Он создал сеть поставщиков — фермеров, таких же увлечённых и принципиальных, как он сам. Проект Supereroi Montani и Wild Etik объединяет этические хозяйства, их продукция доступна не только в ресторане, но и в онлайн-магазине.

Это больше, чем просто гастрономия. Это философия сохранения горных территорий, уважения к природе и труду, укоренённая в принципах устойчивого сельского развития, близких к европейской аграрной политике.

"Мы никогда не идём дальше того, что можем сделать по-настоящему устойчиво. Но мы стараемся, чтобы людям стоило приехать сюда — и захотелось вернуться", — резюмирует Николо.

Уточнения

«Кра́сный гид „Мишле́н“» (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как «Кра́сный путеводи́тель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Выпускается с 1900 года.

