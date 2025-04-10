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Необычный трамвай в Милане: как бренд Marvis приятно удивил горожан

1:04
Туризм

В течение Недели дизайна в Милане (Италия) случаются по-настоящему неожиданные вещи.

Силуэты людей на фоне огней
Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Силуэты людей на фоне огней

Например, один из городских трамваев вдруг превращается … в гигантский тюбик зубной пасты. Это не шутка, так бренд Marvis решил удивить горожан и гостей города.

С 7 по 13 апреля в Милане курсирует уникальный "трамвай Marvis", оформленный в фирменном стиле марки. Зайти внутрь — всё равно что оказаться в пасте: прохладно, свежо и необычно. Да ещё и бесплатно!

Трамвай делает остановки у Cantù, Piazza Fontana и Piazza XXIV Maggio. В будни он ходит с 12:30 до 18:45, а в выходные — с 10:30 до 16:45.

"Запрыгивайте в один из наших тюбиков и узнайте, что скрывается внутри пасты Marvis", — приглашают организаторы.

И если вы думали, что вас уже ничем не удивить — добро пожаловать в тюбик, передает milanotoday

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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