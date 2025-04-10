Необычный трамвай в Милане: как бренд Marvis приятно удивил горожан

В течение Недели дизайна в Милане (Италия) случаются по-настоящему неожиданные вещи.
Например, один из городских трамваев вдруг превращается … в гигантский тюбик зубной пасты. Это не шутка, так бренд Marvis решил удивить горожан и гостей города.
С 7 по 13 апреля в Милане курсирует уникальный "трамвай Marvis", оформленный в фирменном стиле марки. Зайти внутрь — всё равно что оказаться в пасте: прохладно, свежо и необычно. Да ещё и бесплатно!
Трамвай делает остановки у Cantù, Piazza Fontana и Piazza XXIV Maggio. В будни он ходит с 12:30 до 18:45, а в выходные — с 10:30 до 16:45.
"Запрыгивайте в один из наших тюбиков и узнайте, что скрывается внутри пасты Marvis", — приглашают организаторы.
И если вы думали, что вас уже ничем не удивить — добро пожаловать в тюбик, передает milanotoday
Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.