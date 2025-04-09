Забудьте о суете города: спа-центр в чешском Годонине превращает отдых в искусство

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Где йодированная вода с глубины почти в два километра снимает боль и стресс, а атмосфера — отличное противоядие от городской суеты.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain массаж

Годонин в Чехии — курорт, способный удивить не меньше, чем прославленные термальные источники Австрии.

Если вы знаете это ощущение, когда в голове крутится тысяча мыслей, а сосредоточиться невозможно, вам точно следует расслабиться в спа-центре. Никаких звонков, никаких дел, никаких новостей.

Спа-комплекс в Гадонине современный, но не без излишней напыщенности. Здесь вы не гость, а как будто дома.

Фишка курорта — йодобромная вода третичного периода. Теплая, немного солоноватая и как будто оживляющая.

В СПА есть всё, что хочется: ванны, массаж, джакузи, сауны, павильон Bliss Day Spa. Даже криокамера есть. Везде царит спокойствие, никто не торопит, не смотрит косо. Хочешь третий раз в сауну за день? Пожалуйста. Здесь можно просто быть собой.

Годонин сам по себе уютный: здесь вы найдете музей, галерею, зоопарк. А если захочется двигаться — берите велосипед и отправляйтесь по окрестностям Словацко: вас ждут винные погребки, виноградники, дорожки через поля и настоящая моравская доброжелательность.

Почему стоит поехать? Потому что это место настоящее. Оно не делает вид, что оно "лакшери". Оно про заботу, уют и подлинный отдых. Здесь можно не только восстановиться физически, но и почувствовать внутреннее спокойствие. Это редкость, и потому особенно ценно, передает medium. seznam.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.



