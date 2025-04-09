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Не оставляйте еду — медведи не спят! Советы специалистов Пермского края

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Туризм

Специалисты предупреждают о медведях в районе Уральских гор: будьте осторожны и не делайте резких движений.

Бурый медведь
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бурый медведь

На территории горы Ветлан замечен медведь, и туристам рекомендуют быть особенно внимательными.

"Из-за появления медведя в районе горы просим сохранять бдительность. Не оставляйте пищевые отходы — запах может привлечь дикого зверя", — предупреждают в экстренной службе Красновишерского округа.

По информации экспертов, в некоторых частях Пермского края медведи начали просыпаться еще в марте — первые следы были зафиксированы у камня Писаный в природном парке "Пермский", пишет properm.ru.

Если избежать встречи с животным не удалось, важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не делать резких движений. Зоологи подчеркивают: спокойное поведение может спасти жизнь

Уточнения

Ура́льские го́ры — горная система на Урале, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Простирается примерно с севера на юг через западную часть России, от побережья Северного Ледовитого океана до реки Урал и северо-западного Казахстана. Горный массив является частью условной границы между частями света Европой и Азией.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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