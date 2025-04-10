Секрет Спеккьи: почему эта деревня в Саленто покоряет сердца туристов

6:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Саленто — один из самых красивых регионов в Италии с неповторимым шармом, который покорит ваше сердце своими вечными достопримечательностями, захватывающими дух пейзажами и кулинарными изысками.

Фото: commons.wikimedia.org by Colar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спеккья

Море с тысячами оттенков синего и светло-голубого, захватывающие дух пейзажи, оливковые деревья, виноградники и белокаменные города — всё это делает Саленто восьмым чудом света, неслучайно это одно из самых популярных мест летом.

Эта деревня в Саленто является одной из самых красивых в Италии

Помимо того, что Саленто является местом очаровательных видов, оно также известно своими маленькими деревушками с неподвластным времени шармом, где время, кажется, остановилось, а жизнь течёт медленно. Среди самых известных нельзя не упомянуть Спеккью — жемчужину Апулии, которую стоит открыть!

Вот что нужно знать об этом месте неподвластного времени очарования

Расположенная в самом сердце Саленто, Спеккья считается одной из самых красивых деревень в Италии, а также одной из самых интересных во всей Апулии! Эта жемчужина Саленто средневекового происхождения является местом, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни, благодаря своему впечатляющему историческому центру с мощёными улицами, домами из белого камня, древними церквями, красочными двориками, состоящими из различных цветов, и определённо живописными видами.

История Спеккьи имеет древние корни, восходящие к средневековому периоду, даже если территория была заселена ещё в доисторические времена. Эта деревня начала развиваться примерно в девятом веке, но, хотя время прошло, вы всё ещё можете дышать вызывающей воспоминания атмосферой средневековья. Спеккья, население которой составляет чуть меньше 5 тысяч жителей, представляет собой идеальное сочетание обязательных для посещения достопримечательностей, захватывающих дух пейзажей и аппетитной еды!

Достопримечательности, которые нельзя пропустить

Неудивительно, что исторический центр Спеккьи считается одним из самых красивых в Саленто, что является неплохим признанием, если учесть множество чудес этого региона. Благодаря своим пешеходным улицам, впечатляющим лестничным пролётам и старинным зданиям, построенным в шестнадцатом и семнадцатом веках, эта деревня обычно в мгновение ока покоряет сердца тех, кто её посещает.

Чтобы открыть для себя каждый уголок Спеккьи, мы советуем уделить немного времени и совершить долгую прогулку по улочкам, которые пересекают деревню, что является явным свидетельством беспокойного прошлого этой жемчужины Саленто.

Среди достопримечательностей, которые нельзя пропустить, безусловно, выделяется замок Ризоло — укреплённое сооружение шестнадцатого века, которое на протяжении многих лет переходило в руки влиятельных семей, даже если мы обязаны Протонобилиссими (маркизам Спеккьи в шестнадцатом и семнадцатом веках) превращением из замка во дворец маркиза.

Если первоначально замок был изолированным, то теперь он соединён с другими зданиями, такими как две высокие и квадратные башни, расположенные по углам древнего четырёхугольного здания — деталь, которая сразу же привлечёт ваше внимание.

После посещения замка Ризоло откройте для себя самую запоминающуюся часть деревни, расположенную сразу за замком, характеризующуюся лестницами, узкими улочками и переулками. Это идеальный вид для открытки. Здесь вы, безусловно, не можете пропустить церковь и прилегающий монастырь чёрных францисканцев, построенный в 1531 году, а также часовню Санта-Катерина Мартире 1532 года, расписанную фресками из жизни святой Катерины, умершей мученической смертью.

Не менее впечатляющими являются церкви Успения Пресвятой Богородицы и Сант-Антонио. Ещё одна церковь, которую нельзя пропустить в Спеккье, — это церковь Сант-Эуфемия, символ средневековья, которая, несмотря на течение времени, продолжает пользоваться большим успехом, вероятно, благодаря своему прошлому, уходящему корнями в многолетнюю историю.

Характеризующаяся романско-византийским стилем, эта церковь может похвастаться очень простым, но в то же время запоминающимся интерьером благодаря фрескам и украшениям, которые рассказывают религиозную историю деревни. Наконец, стоит увидеть недавно отреставрированную подземную маслобойню. Это древнее место производства масла восходит к средневековому периоду и представляет собой важное свидетельство традиции оливкового масла Саленто.

Вот чем можно заняться в сказочной деревне Саленто

Расположенная в стратегическом месте с видом на лежащую внизу равнину, Спеккья является отправной точкой для многих экскурсий, направленных на изучение окрестностей деревни, где вы пройдёте множество тропинок, оливковых рощ, виноградников и возделанных полей. Среди самых интересных маршрутов выделяется тот, который ведёт к Серра-ди-Спеккья — холму, с которого открывается захватывающий вид на деревню Спеккью и окружающую сельскую местность.

Если вы не любитель прогулок на лоне природы, то есть ещё одна вещь, которую стоит сделать абсолютно точно: дегустация типичных местных продуктов Апулии. Этот регион славится своей отличной кухней, связанной как с землёй, так и с морем. Во время вашего пребывания в Спеккье не пропустите многочисленные рестораны и типичные траттории, которые предлагают традиционные блюда Саленто, такие как орекьетте с зеленью репы, пюре из бобов с цикорием и пастиччотти, приготовленное из песочного теста и наполненное сливками.

Кроме того, в этой деревне, безусловно, нет недостатка в увлекательных мероприятиях и зрелищах, которые ежегодно собирают сотни людей. Среди наиболее важных — праздник Сан-Никола, посвящённый святому покровителю деревни. Этот праздник отмечается в мае с процессиями, шоу на улицах и фейерверками. Также интересен Notte della Taranta — фестиваль традиционной музыки Саленто.

Уточнения

Спеккья (итал. Specchia) — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

