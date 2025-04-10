Город ста церквей: Гаэта — место, где история встречается с морем

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Гаэта — жемчужина Тирренского моря, достойная вашего следующего летнего отпуска. Собственно, именно так этот город и прозвали благодаря своему шарму и неординарным историко-архитектурным особенностям.

Фото: commons.wikimedia.org by Ern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гаэта

Неслучайно это одно из самых востребованных мест в регионе Лацио. Гаэта — город, в котором живут 19 тысяч жителей, — может похвастаться древней историей, которую действительно стоит открыть. На его территории есть многочисленные исторические и культурные достопримечательности.

Город ста церквей

Гаэта, впечатляющая своей набережной и яркой атмосферой, также известна как город ста церквей благодаря огромному количеству мест поклонения. Одним из самых важных является кафедральный собор в честь Пресвятой Богородицы. Построенный в позднем средневековье, он состоит из семи нефов, где, кроме всего прочего, проходила коронация Папы Геласия II, который родился и вырос именно в этом месте.

Также заслуживает внимания святилище Пресвятой Троицы, которое стоит на скалистом хребте с видом на море. Построенное в одиннадцатом веке, оно характеризуется часовней Распятия, которая была построена на большом валуне, отдельном от верхней части и лежавшем между стенами.

Гаэта — прибрежный город, идеальный для открытки

Одним из символов Гаэты, несомненно, является Анжуйско-Арагонский замок. Согласно некоторым источникам, он был построен в двенадцатом веке по приказу Фридриха II Швабского для защиты во время войны между гвельфами и гибеллинами. Сегодня здание разделено на две части: более старую и более современную. Первая относится к анжуйской эпохе, в то время как другая была построена Карлом V Габсбургом.

Также нельзя пропустить Гротта-дель-Турко — райское место, до которого можно добраться, пройдя по длинной лестнице, состоящей из 300 ступеней. Не сомневайтесь, что усилия будут полностью вознаграждены. В Гаэте также есть длинный и привлекательный участок пляжа со светлым и мелким песком и кристально чистым морем. Здесь же находится залив Сант-Агостино и самый длинный в городе двухкилометровый пляж.

Уточнения

Гаэ́та (итал. Gaeta, лат. Caieta, неап. Gaieta) — город, гавань и крепость в итальянской провинции Латина, в 110 км к юго-востоку от Рима, в 70 км к северо-западу от Неаполя, на небольшом скалистом мысе, у Гаэтанского залива.

