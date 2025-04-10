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Сейсмическая активность на севере Мьянмы: новых жертв не миновать?

1:06
Туризм

На севере Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 60 километрах от города Мандалай, очаг залегал на глубине 10 км. Хотя подземные толчки не затронули территорию Таиланда, они продолжают сейсмическую активность в регионе. Об этом сообщил Метеорологический департамент Таиланда. 

Ликвидация последствий землетрясения
Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ликвидация последствий землетрясения

Напомним, 28 марта Мьянма уже пережила мощное землетрясение магнитудой 8,2, за которым вскоре последовал афтершок силой 6,4 балла. Эти катастрофические события унесли жизни более 3,4 тысяч человек, нанесли значительный ущерб жилым домам и инфраструктуре, а также ощутили в соседних странах — Китае, Вьетнаме и Таиланде.

Новое землетрясение подтверждает: регион продолжает находиться в зоне повышенного риска. Власти и спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

Уточнения

Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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