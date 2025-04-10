Секрет стабильности: почему майские праздники делают Анапу всё более привлекательной?

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил о скромном увеличении числа туристических поездок в Анапу на майские праздники — бронирования отелей выросли всего на 1%.

Фото: flickr.com by Alexxx Malev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пляж Анапы

Несмотря на то, что этот период не считается началом купального сезона, Анапа продолжает привлекать туристов развитой инфраструктурой и возможностью комфортного короткого отдыха, сообщает ТАСС.

Особую активность проявляют жители ближайших регионов, для которых поездка в Анапу остаётся доступной и логистически удобной. Однако эксперты не ожидают серьёзных изменений спроса — майские праздники не являются пиковым временем для курорта. Тем не менее, город сохраняет устойчивую популярность, а прогноз на праздники — стабильный: без потерь и с небольшим плюсом.