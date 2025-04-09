Пончатула: почему этот городок признан антикварной столицей Америки

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство туристов отправляются в Луизиану, чтобы погрузиться в атмосферу джаза, насладиться пикантной креольской кухней и стать частью ярких карнавалов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info антиквариат

Живописный городок Пончатула этого штата известен своим уютным центром, историческими зданиями и обилием антикварных лавок, за что получил прозвище "антикварная столица Америки". Любители старины обязательно оценят магазин C J's Antiques & Collectibles с его богатым ассортиментом винтажных вещей.

В Пончатуле также проходит знаменитый фестиваль клубники — крупнейшее бесплатное мероприятие урожая в Луизиане. Оно проходит каждую весну в Мемориальном парке города. Если вам по душе искусство, загляните в Revival Art House, чтобы увидеть самобытные работы местных художников. Вечер можно провести в ресторане The District, расположенном в историческом здании и славящемся своей брюссельской капустой с хрустящей корочкой. передает worldatlas.

Уточнения

Винтаж — какие-либо старинные вещи, хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире.

