Пончатула: почему этот городок признан антикварной столицей Америки

Большинство туристов отправляются в Луизиану, чтобы погрузиться в атмосферу джаза, насладиться пикантной креольской кухней и стать частью ярких карнавалов.
Живописный городок Пончатула этого штата известен своим уютным центром, историческими зданиями и обилием антикварных лавок, за что получил прозвище "антикварная столица Америки". Любители старины обязательно оценят магазин C J's Antiques & Collectibles с его богатым ассортиментом винтажных вещей.
В Пончатуле также проходит знаменитый фестиваль клубники — крупнейшее бесплатное мероприятие урожая в Луизиане. Оно проходит каждую весну в Мемориальном парке города. Если вам по душе искусство, загляните в Revival Art House, чтобы увидеть самобытные работы местных художников. Вечер можно провести в ресторане The District, расположенном в историческом здании и славящемся своей брюссельской капустой с хрустящей корочкой. передает worldatlas.
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Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.