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Пончатула: почему этот городок признан антикварной столицей Америки

1:03
Туризм

Большинство туристов отправляются в Луизиану, чтобы погрузиться в атмосферу джаза, насладиться пикантной креольской кухней и стать частью ярких карнавалов.

антиквариат
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
антиквариат

Живописный городок Пончатула этого штата известен своим уютным центром, историческими зданиями и обилием антикварных лавок, за что получил прозвище "антикварная столица Америки". Любители старины обязательно оценят магазин C J's Antiques & Collectibles с его богатым ассортиментом винтажных вещей.

В Пончатуле также проходит знаменитый фестиваль клубники — крупнейшее бесплатное мероприятие урожая в Луизиане. Оно проходит каждую весну в Мемориальном парке города. Если вам по душе искусство, загляните в Revival Art House, чтобы увидеть самобытные работы местных художников. Вечер можно провести в ресторане The District, расположенном в историческом здании и славящемся своей брюссельской капустой с хрустящей корочкой. передает worldatlas.

Уточнения

Винтаж — какие-либо старинные вещи, хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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