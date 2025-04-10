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Сицилия манит: Кастельмола стала новым центром туристического бума

2:25
Туризм

Сицилия заставляет вас мечтать, а с сегодняшнего дня она дарит вам ещё больше всего: невероятная волна туристов заполонила остров, привлечённая захватывающими дух пейзажами, которые теперь соперничают с пейзажами Французской Ривьеры.

Кастельмола
Фото: commons.wikimedia.org by Simone Tinella, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кастельмола

Одним из мест, переживающих небывалый бум, является Кастельмола, маленькая жемчужина в нескольких километрах от Таормины, включённая в список самых красивых деревень Италии.

Расположенная над Таорминой, Кастельмола предлагает захватывающий вид на всё Ионическое побережье, от горы Этна до побережья Калабрии. Деревня, уходящая своими корнями в доэллинский период, встречает посетителей своей древнеримской аркой и руинами замка норманнского происхождения.

Каждый уголок Кастельмолы рассказывает свою историю, а его подлинное очарование покоряет новые потоки туристов.

Погружение в средневековую Сицилию

Прогулка по историческому центру похожа на путешествие во времени. Узкие улочки, старинные церкви Святого Георгия, Святого Влаха и Божией Матери, а также небольшие средневековые площади остались такими же совершенными, как когда-то давно. Самый волшебный момент? На закате, когда цвета неба смешиваются с цветами моря, предлагая уникальное зрелище.

Место, которое определённо стоит посетить, и которое вы абсолютно не можете пропустить, — это печально известный бар Turrisi, который обязательно рекомендуется даже тем, кто живёт рядом с Таорминой. Основанный в 1947 году, он был включён журналом Focus в число семи самых популярных баров в мире.

Что можно попробовать

Оказавшись в Кастельмоле, невозможно не соблазниться местными изысками: домашними макаронами, домашним хлебом, засахаренным миндалём, фаршированным сушёным инжиром и, конечно же, знаменитым миндальным вином, которое хорошо закусить печеньем пипарель.

Ещё одно место, которое нельзя пропустить, — это Изола Белла в Таормине, которая, несомненно, является символом Таормины, а также природным заповедником и охраняемой территорией. Этот небольшой и зелёный островок также известен как жемчужина Средиземноморья благодаря своим уникальным характеристикам.

Уточнения

Кастельмола (итал. Castelmola) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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