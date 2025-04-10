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Райский уголок Пальмарола: почему этот остров стал местом паломничества туристов?

2:42
Туризм

Лацио является одним из самых известных регионов во всём мире благодаря своему художественному и культурному богатству, достойному всяческого уважения.

Остров Пальмарола
Фото: web.archive.org by Erasmo Mazzella, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Остров Пальмарола

Только подумайте о Колизее, который ежедневно принимает тысячи туристов со всех уголков планеты, чтобы полюбоваться его величием, не говоря уже о базилике Святого Петра, символе христианства и итальянского искусства. Внутри находится множество известных шедевров, в том числе «Пьета» Микеланджело и балдахин Джан Лоренцо Бернини. Затем внутри музея Ватикана вы можете полюбоваться Сикстинской капеллой, комнатами Рафаэля, Галереей карт и Григорианским египетским музеем.

Тем не менее регион также может многое предложить с ландшафтной точки зрения. Озеро Турано очаровывает своими захватывающими дух пейзажами и отлично подходит для того, чтобы стать единым целым с природой. Далее находится озёрный заповедник Поста Фибрено, известный наличием подземных источников.

Вы не поверите, но даже здесь вы сможете приятно провести дни на настоящих островах. Речь идёт об архипелаге Понтийских островов в Тирренском море, но один из них особенно известен своей береговой линией и зеленью.

Красивые острова в Лацио, омываемые прозрачными водами

Острова расположены у побережья залива Гаэта. Говорят, что они были заселены с доисторических времен, а затем завоёваны римлянами. В средние века они принадлежали герцогству Гаэта и перешли под владычество Неаполитанского королевства. Только в фашистский период они были объединены в провинцию Латина.

Архипелаг включает в себя 6 островов, разделённых на две группы: северо-западную (острова Понца, Пальмарола, Дзанноне и Гави) и юго-восточную (острова Вентотене и Санто-Стефано). До них можно добраться на пароме из Формии, Неаполя, Поццуоли и Искьи. Один из таких островов очень популярен в течение всего года, особенно летом.

Райский уголок, где царит природа

Речь идёт об острове Пальмарола. Он интересен пещерными домами, вырубленными в скале. Это дикое место, где водятся ящерицы.

Вода здесь кристально чистая. Для тех, кто любит море, остров Пальмарола является идеальным местом. На этом острове у вас получится соприкоснуться с природой, поэтому мы рекомендуем вам выключить мобильный телефон и наслаждаться каждым моментом.

Уточнения

Пальмарола (итал. Palmarola) — остров в Тирренском море недалеко от западного побережья Апеннинсккого полуострова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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