Лето 2025: отдыхай с умом — проверяй турфирму

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируя отпуск, важно не попасть в ловушку недобросовестных туроператоров. Чтобы отдых не превратился в череду разочарований, эксперты советуют соблюдать ряд простых, но эффективных правил.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ турист

Проверяйте репутацию турфирмы: читайте свежие отзывы, изучайте рейтинги и ищите информацию о лицензии.

Запрашивайте подтверждение всех бронирований и электронные билеты — надёжный оператор всегда готов их предоставить.

Остерегайтесь подозрительно низких цен на "пятизвёздочные" отели — это частый признак подделки или обмана.

Все нарушения в отеле фиксируйте документально и требуйте письменное подтверждение всех условий размещения.

В случае проблем — настаивайте на компенсации в соответствии с законом о защите прав потребителей.

В 2025 году самыми популярными зарубежными направлениями остаются Турция, ОАЭ и Италия, а Египет, Южная Корея и Китай демонстрируют рост интереса среди туристов.