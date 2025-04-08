Задолженность свыше 10 000 рублей? Вас могут не пустить за границу — как избежать проблем

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам могут ограничить выезд за границу в отпускной сезон, если у них есть задолженность свыше 10 тысяч рублей, не погашенная в течение двух месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Ракун, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Паспортный контроль в аэропорту Шереметьево

Об этом заявил адвокат Виталий Ульяненко. Если гражданин не оплачивает коммунальные счета, штрафы, алименты и другие обязательные платежи, кредитор вправе подать исполнительный лист в службу судебных приставов. Те, в свою очередь, могут открыть производство и ввести запрет на выезд за рубеж, как сообщает сайт Москва 24.

Перед отпуском Ульяненко рекомендует заранее, минимум за пару недель до поездки, проверить наличие долгов на сайте Федеральной службы судебных приставов. Если задолженность есть, её нужно как можно скорее погасить и связаться с приставом, ведущим дело. Контактная информация обычно указана на сайте.

"Даже после оплаты процесс снятия ограничений не происходит мгновенно — пристав должен подтвердить факт погашения долга и только потом убрать запрет", — пояснил юрист.

Согласно закону №229-ФЗ, приставы могут ограничить выезд, если долг превышает 10 тысяч рублей и не оплачен в течение двух месяцев, или в любой момент — если сумма превышает 30 тысяч рублей.

Кроме того, Ульяненко советует внимательно проверять данные в новом загранпаспорте при получении. Любая ошибка может создать проблемы при прохождении границы.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение.

