Пардинью: место, где природа встречает музыку, а сыр — международную славу

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего в паре сотен километров от Сан-Паулу находится маленький, но удивительно насыщенный событиями город — Пардинью. Этот муниципалитет прославился на весь мир благодаря своим сырам, а заодно стал новой точкой притяжения для любителей природы, приключений и традиционной музыки.

Фото: commons.wikimedia.org by agriculturasp, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Министр сельского хозяйства и снабжения Густаво Жункейра посещает Кустарная ферма Пардинью, отвечающий за производство сыров, отмеченных наградами на национальных и международных конкурсах.

В 2021 году местные сыры Mandala и Costinha получили золотые медали на одном из крупнейших мировых конкурсов молочной продукции, прошедшем во Франции. Этот успех сделал Пардинью громким именем — и не только среди гурманов.

Когда природа говорит сама за себя

Главная природная достопримечательность города — скальное образование под названием "Спящий гигант". Оно действительно напоминает фигуру лежащего человека и стало символом местного туризма.

Здесь можно отправиться в пеший поход по живописным тропам, устроить пикник у водопадов или провести день в одном из уютных ресторанов с видом на гору. Любителям острых ощущений стоит попробовать зиплайн длиной 800 метров — полёт над долиной открывает фантастические виды на весь город и окрестности.

Воды двух рек — Тиете и Паранапанема — разделяют Пардинью, добавляя району особую природную эстетику. В этих местах популярны рыбалка, каякинг и даже поездки на багги по бездорожью.

Вкус, проверенный временем

Кулинария в Пардинью — это отдельная глава. Помимо знаменитых сыров, местная кухня — это микс итальянской, португальской и немецкой гастрономических традиций. Всё это с душой бразильской деревни.

Одно из самых аутентичных мест — лавка Vivan, основанная ещё в 1946 году. Когда-то она служила местом обмена продуктами между фермерами, а сегодня здесь можно попробовать лучшую coxinha в округе.

Гурманам тоже есть где разгуляться: в городе работают рестораны с авторскими интерпретациями традиционных рецептов, где можно насладиться изысканной едой с видом на Спящего гиганта.

Где кантри — это не просто музыка

Пардинью бережно хранит свою музыкальную идентичность. Здесь ежегодно проходит фестиваль "Корень Пардиньо" — событие, посвящённое традиционной музыке региона. Его цель — сохранить культурное наследие, поддержать местных исполнителей и показать всей Бразилии, что кантри в Пардинью живёт не только в песнях, но и в сердцах людей.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт São Paulo) — самый населённый и развитый штат Бразилии, расположен на юго-востоке страны. Административный центр — город Сан-Паулу, также являющийся крупнейшим городом Бразилии и всей Южной Америки.

