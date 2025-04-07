Всё включено, даже эмоции: туры по Беларуси захватывают внутренний рынок

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весна только началась, а количество желающих узнать Беларусь ближе — уже впечатляет. По данным туроператора "Виаполь", за последнюю неделю марта 850 человек выбрали путешествия по стране в составе сборных туров. И это только начало сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Nika-smile2017, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стадион "Динамо" (Минск)

"Виаполь" — один из ведущих туроператоров по внутреннему и въездному туризму — еженедельно предлагает более 21 уникального маршрута. В арсенале компании сотни вариантов: от классических поездок до тематических путешествий по самым живописным и знаковым уголкам страны. И каждую неделю маршрутов становится больше.

Можно выбрать экскурсии с ночёвкой, двухдневные выезды, анимированные туры с костюмированными представлениями, гастрономические поездки с дегустациями местных деликатесов, путешествия с посещением замков, поместий и обедами в самых атмосферных ресторанах Беларуси.

Все туры — гарантированные и проходят по системе "всё включено". Остаётся только выбрать дату и маршрут — остальное сделают за вас.

Согласно данным Национального статистического комитета РБ, в 2024 году туризм по Беларуси активно развивался: в экскурсиях участвовало 1,7 миллиона внутренних туристов, а в однодневных поездках — 1,6 миллиона человек.

Уточнения

Республика Беларусь — унитарное государство, административно-территориальной единицей первого уровня которого являются город Минск и 6 областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилёвская).

