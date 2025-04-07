Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёлтые пятна подмышками? Этот кухонный трюк спасёт белую футболку за час
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит
Золотая лихорадка на паузе? Индекс доллара давит на рынок драгметаллов
Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент
Весенний эликсир для яблони и груши: заливайте — и деревья плодят без остановки
Сестра Жанны Фриске публично обратилась к племяннику Платону
Новый шаг в медицине: в России испытали вакцину против всех видов рака
Мягкий путь к тонкой талии: йога вместо жёстких упражнений на пресс
61 миллион туристов и громкие планы: чем обернётся рекордный бюджет Турции

Всё включено, даже эмоции: туры по Беларуси захватывают внутренний рынок

1:29
Туризм

Весна только началась, а количество желающих узнать Беларусь ближе — уже впечатляет. По данным туроператора "Виаполь", за последнюю неделю марта 850 человек выбрали путешествия по стране в составе сборных туров. И это только начало сезона.

Стадион "Динамо" (Минск)
Фото: commons.wikimedia.org by Nika-smile2017, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стадион "Динамо" (Минск)

"Виаполь" — один из ведущих туроператоров по внутреннему и въездному туризму — еженедельно предлагает более 21 уникального маршрута. В арсенале компании сотни вариантов: от классических поездок до тематических путешествий по самым живописным и знаковым уголкам страны. И каждую неделю маршрутов становится больше.

Можно выбрать экскурсии с ночёвкой, двухдневные выезды, анимированные туры с костюмированными представлениями, гастрономические поездки с дегустациями местных деликатесов, путешествия с посещением замков, поместий и обедами в самых атмосферных ресторанах Беларуси.

Все туры — гарантированные и проходят по системе "всё включено". Остаётся только выбрать дату и маршрут — остальное сделают за вас.

Согласно данным Национального статистического комитета РБ, в 2024 году туризм по Беларуси активно развивался: в экскурсиях участвовало 1,7 миллиона внутренних туристов, а в однодневных поездках — 1,6 миллиона человек.

Уточнения

Республика Беларусь — унитарное государство, административно-территориальной единицей первого уровня которого являются город Минск и 6 областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилёвская).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Еда и рецепты
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе Аудио 
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Садоводство, цветоводство
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Последние материалы
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит
Золотая лихорадка на паузе? Индекс доллара давит на рынок драгметаллов
Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент
Весенний эликсир для яблони и груши: заливайте — и деревья плодят без остановки
Сестра Жанны Фриске публично обратилась к племяннику Платону
Новый шаг в медицине: в России испытали вакцину против всех видов рака
Мягкий путь к тонкой талии: йога вместо жёстких упражнений на пресс
61 миллион туристов и громкие планы: чем обернётся рекордный бюджет Турции
Осанка за одну резинку: 3 упражнения против деревянной спины
Вы не поверите, что ваши пионы могут так быстро зацвести! Секрет в правильной подкормке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.