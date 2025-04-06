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Итальянская Голландия: 700 тыс. тюльпанов цветут там, где никто не ожидал

3:00
Туризм

Если вы считаете, что увидеть бескрайние поля тюльпанов можно только в Нидерландах — спешим вас удивить!

Тюльпановые поля
Фото: unsplash.com by Zach Taiji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тюльпановые поля

В самом сердце региона Венето, в деревушке Вескована, скрыт кусочек Голландии с чисто итальянским характером. С приходом весны историческая Villa Pisani Bolognesi Scalabrin превращается в настоящий фейерверк цветов: распускаются более 700 000 тюльпанов, которые приезжают увидеть туристы со всей страны и даже из-за границы. 

Стартуем из Ровиго, где можно погулять по историческому центру, полюбоваться венецианской архитектурой, дворцами эпохи Возрождения и знаменитой башней Дона. Буквально через несколько минут пути — и вы уже в Весковане, где нас ждет цель поездки: Villa Pisani Bolognesi Scalabrin и её роскошный сад в английском стиле.

Прокатимся по SP86 и SP15, чтобы добраться до аббатства Санта-Мария-делле-Карчери, где всё дышит историей: старинные фрески, тишина и дух средневековья. Затем — по SP91 в Эсте, город с замком Карарези и узкими живописными улочками. Переехав Эуганские холмы, окажемся в Торреглии и увидим Villa dei Vescovi — архитектурную жемчужину эпохи Возрождения. И, наконец, завершим поездку в Падуе с её величественной Базиликой Святого Антония и огромной Площадью Пратоделлавалле, одной из крупнейших в Европе.

 Вескована — самый южный городок в провинции Падуя и лежит почти на уровне моря, напоминая своими ландшафтами... Нидерланды! И это не единственное совпадение — весной здесь распускается целых 700 000 тюльпанов. Название "Вескована", как считают историки, связано с владениями кардинала Франческо Пизани, епископа Падуи. Его семья — одна из влиятельнейших венецианских династий — оставила здесь заметный след.

 Villa Pisani Bolognesi Scalabrin — главная гордость Вескованы и настоящий архитектурный шедевр. За символическую плату в 10 евро можно прогуляться по её территории и окунуться в атмосферу красоты и умиротворения. Весной здесь проходит яркое мероприятие — Giardinity, которое в 2025 году продлится с 21 марта по 25 апреля, ежедневно с 9:00 до 19:00. Именно в это время вилла утопает в цветах, а воздух наполняется ароматами весны.

В деревне обратите внимание на церковь Сан-Джованни Баттиста (XVII век) на Виа Рома — элегантная, с интересным интерьером. Рядом ораторий Богородицы Лорето и погребальная часовня семьи Пизани, построенная в 1860 году — ещё одно напоминание о славном прошлом этих мест, передает trueriders.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов. Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов — горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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