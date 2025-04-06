Поненте весной: скрытые сокровища, которые вы обязаны увидеть

Поненте весной преображается: цветущие склоны, живописные деревни и лазурное море создают идеальную атмосферу для путешествия.
Средневековый Ноли: тропа Пилигрима и дух истории
Узкие улочки, древние стены и легенды — Ноли встречает путешественников аутентичностью и панорамами с тропы Пилигрима.
Varigotti: золотой пляж и краски итальянского лета
Маленькая, но яркая деревня с золотым песком, пастельными домами и видами, от которых захватывает дух.
Коголето: следами Колумба по морскому берегу
Прогулка по старому железнодорожному пути, береговая линия и парк Бейгуа — место, где история встречается с природой.
Черво и Laigueglia: музыка, традиции и пастельная романтика
Холмистые деревушки, фестивали и кулинарные традиции — идеальные остановки для тех, кто ценит культуру и уют.
Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.