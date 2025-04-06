Поненте весной: скрытые сокровища, которые вы обязаны увидеть

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Флаг Италии
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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