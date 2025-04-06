Поненте весной: скрытые сокровища, которые вы обязаны увидеть

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Поненте весной преображается: цветущие склоны, живописные деревни и лазурное море создают идеальную атмосферу для путешествия.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Италии

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Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

