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Забудьте о традиционных маршрутах: весной и осенью погрузитесь в южнокорейские традиции

1:11
Туризм

В рамках инициативы "Чувства корейской культуры" участники весной и осенью посетят девять различных мест в Южной Корее, где будут иметь возможность познакомиться с местным наследием, кухней и активным отдыхом.

Сакура
Фото: commons.wikimedia.org by WorldContributor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сакура

"Мировой статус корейской культуры значительно вырос за последние годы. Однако многое из корейской культуры остается неизвестным для международных посетителей, и мы надеемся, что благодаря этой программе они смогут погрузиться в её аутентичные аспекты и поделиться своим опытом с аудиторией", — заявил представитель министерства туризма.

Девять направлений программы предлагают уникальные впечатления, выходящие за пределы обычных туристических маршрутов.

Программа включает посещение таких мест, как Экопарк мира Эгибон на острове Канхвадо и храм Чондын, один из старейших храмов Кореи, а также известное кафе-десерт, где можно отведать и приготовить традиционные корейские сладости.

С увеличением популярности K-pop и дорам Корея становится все более популярным направлением для туристов со всего мира, передает The Korea Times.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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