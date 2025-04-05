Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжи без толп, приемлемые цены, активности для всей семьи и теплое море — все это предлагает не самое известное, но очаровательное побережье Кот-Орьенталь на Корсике (Франция).

Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка на пляже

Arinella Bianca расположен рядом с городком Гизоначча, на менее раскрученном восточном побережье. Это идеальное место для тех, кто хочет остановиться подальше от гламура Порто-Веккьо и Бонифачо, не жертвуя при этом природной красотой и комфортом. Аренда машины позволяет исследовать как побережье, так и живописные внутренние районы острова.

В самой Гизоначче — рестораны, магазины, субботняя ярмарка с живой музыкой, а главное — прекрасный туристический офис, предлагающий семейные маршруты вдоль рек и по природному заповеднику Étang d'Urbino всего в 10 минутах езды.

Одним из гастрономических открытий можно считать ресторан Ghiso Beach: меню разнообразное — от бургеров с картошкой фри до каракатиц и осьминогов с охлажденным белым вином.

Здесь можно исследовать лагуны, ловить рыбу и купаться в прохладной речной воде. Из десятков пляжей, от популярных Plage de Santa Giulia до более уединённых, как Plage de l'Ostriconi, особенно выделяется Plage de Ghisonaccia: белый песок, ресторанчики и возможность остаться наедине с морем.

Если вы ищете семейный отдых с балансом между активностью и покоем, в окружении природы, вдали от шумных курортов — это место стоит вашего внимания, передает The Guardian.

Уточнения

Ко́рсика — четвёртый по величине остров в Средиземном море. Это один из 18 регионов Франции; тем не менее, Корсика имеет особый статус — Территориальная общность Корсика.

