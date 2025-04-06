Индия 2025: как туризм и диаспора формируют её будущее

4:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Становление Индии как мировой державы в 21 веке не ограничивается лишь её экономической мощью и военной силой. Ключевую роль в этом процессе играет так называемая "мягкая сила" — способность Индии влиять на международную арену с помощью культуры, ценностей и дипломатии.

В этом контексте туризм и индийская диаспора становятся важнейшими элементами для расширения глобального влияния страны. С 2025 года, когда мир сталкивается с ужесточением иммиграционной политики и изменением геополитической ситуации, влияние этих факторов будет только усиливаться.

Туризм — путь к глобальному присутствию Индии

Индия с её богатым культурным разнообразием и историческим наследием использует туризм как мощный инструмент мягкой силы. По данным Министерства туризма, в 2022 году страну посетили 6,19 миллиона иностранных туристов, что меньше, чем до пандемии (10,93 миллиона в 2019 году).

Однако в 2023 году этот показатель вырос до 9,24 миллиона. Туризм становится важным сектором, который способствовал росту экономики Индии, составив 5,8% её ВВП в 2021 году. В будущем его роль продолжит увеличиваться, и по прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в 2031 году туризм будет приносить в экономику Индии 33,8 миллиона индийских рупий.

Особое внимание стоит уделить председательству Индии в G20 в 2023 году, которое подчеркнуло туристический потенциал страны. С помощью таких мероприятий, как саммиты G20 и программа "Оживленные деревни", Индия демонстрирует миру свои культурные особенности и приверженность устойчивому туризму.

Оздоровительный и медицинский туризм

Индия также активно развивает медицинский туризм, занимая пятое место в мире по объёму медицинских поездок. Кампании, такие как "Лечи в Индии" и "Лечи с помощью Индии", популяризируют доступное медицинское обслуживание, включая аюрведу и йогу. В 2020 году страну посетило 1,83 миллиона иностранных пациентов, что внесло значительный вклад в экономику.

Однако туризм Индии сталкивается и с критикой, связанной с перенаселённостью популярных мест, таких как Тадж-Махал, а также с экологическими проблемами. В будущем Индия должна найти баланс между развитием туризма и его устойчивостью.

Индийская диаспора: усиление мягкой силы и дипломатии

Индийская диаспора, насчитывающая более 32 миллионов человек, является важным элементом внешней политики страны. Эта глобальная сеть усиливает культурное и дипломатическое влияние Индии, в том числе через такие элементы, как Болливуд, йога и фестивали, освещающие крупнейшие мировые города. В 2022 году Индия стала крупнейшим получателем денежных переводов, а её диаспора продолжает поддерживать культурные инициативы и экономику.

Тем не менее, потенциал диаспоры в политической сфере ещё не реализован полностью. Требования о двойном гражданстве и несбалансированное внимание к разным частям диаспоры остаются проблемой для более глубокого вовлечения.

Взаимодействие туризма и диаспоры

Туризм и диаспора Индии действуют в тесной связке: туристы, побывавшие в Индии, затем становятся её культурными послами в других странах. Например, студент, посетивший Варанаси, может встретить индийца в Нью-Йорке, который устроит вечеринку по случаю праздника Холи. Однако для эффективного взаимодействия с диаспорой необходимо инвестировать в инфраструктуру, развивать цифровые технологии и укреплять публичную дипломатию.

Индия продолжает укреплять своё глобальное влияние через туризм и свою диаспору, но для этого необходимы продуманные стратегические шаги, которые обеспечат устойчивое развитие мягкой силы страны в будущем.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

