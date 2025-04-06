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Новые технологии в туризме: что Ямайка может предложить мировому сообществу

2:47
Туризм

Министр туризма Ямайки Эдмунд Бартлетт вновь подчеркнул важность применения новых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), для стимулирования инноваций и повышения устойчивости туристической отрасли.

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Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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На своём выступлении в Школе бизнеса Университета Джорджа Вашингтона 2 апреля он представил доклад на тему "Развитие туризма: Искусственный интеллект, люди и будущее глобальной устойчивости". Бартлетт рассказал о достижениях Ямайки в сфере инноваций и отметил ключевую роль ИИ в будущем туристического сектора.

Министр поделился опытом Ямайки, где индустрия туризма претерпела значительные изменения благодаря развитию технологий и человеческого капитала. Он особо отметил роль ИИ в реструктуризации туристической деятельности. Бартлетт призвал все заинтересованные стороны воспринимать искусственный интеллект не как угрозу, а как мощный инструмент для создания более насыщенных, персонализированных и устойчивых путешествий.

"Мы находимся на пороге технологической революции, которая поможет нам создать более персонализированный и устойчивый туристический опыт", — сказал он.

Министр также подчеркнул, что ИИ способен отслеживать глобальные тренды, прогнозировать кризисы и обеспечивать готовность в реальном времени. Это делает туризм безопаснее для туристов и поддерживает местные экономики.

Особое внимание Бартлетт уделил возможности ИИ для эффективного управления кризисными ситуациями.

"Представьте себе, что до начала урагана мы уже точно знаем, где разместить эвакуационные автобусы и запасаться необходимыми товарами. Такой проактивный подход возможен благодаря искусственному интеллекту, что помогает не только пережить кризис, но и выйти из него с минимальными потерями", — привел он гипотетический пример.

Министр также акцентировал внимание на важности инклюзивного подхода к развитию человеческого капитала, который способствует расширению возможностей для местных фермеров, ремесленников и молодежи, а также делает туризм движущей силой развития. Внедрение новых технологий, по словам Бартлетта, позволяет туризму стать не только экономическим драйвером, но и инструментом для улучшения качества жизни населения.

Кроме того, министр Бартлетт в данный момент принимает участие в 26-м Межамериканском конгрессе министров и высших должностных лиц по туризму Организации американских государств (ОАГ), где Ямайка передает руководство Межамериканским комитетом по туризму (CITUR) новой стране-председателю.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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