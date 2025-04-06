Кадр за кадром: как Испания превращает съёмки в миллиарды евро

3:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы Испания стала настоящей киностудией под открытым небом. От фантастического Вестероса из "Игры престолов" до ретро-драм Альмодовара — всё это снимали здесь. И теперь толпы туристов приезжают не только за солнцем и паэльей, но и чтобы пройтись по улицам, где разворачивались сцены любимых фильмов и сериалов.

Кинотуризм — ниша, которая уже перестала быть просто модным трендом. Она превращается в целую индустрию, и Испания активно берёт в ней лидерство.

"Раньше фанаты кино ездили в Альмерию — на места съёмок вестернов, или в Севилью — по следам "Звёздных войн". Теперь же интерес стал массовым. Кинотуризм — быстрорастущий сектор", — рассказывает профессор туризма EAE Business School в Мадриде Диего Сантос.

Это подтверждают и цифры: согласно первому национальному исследованию, посвящённому кинотуризму, около 40% опрошенных назвали культуру одним из главных поводов для поездки, а каждый десятый признался, что выбирал локации съёмок как цель путешествия.

"Потенциал этого направления колоссален. Особенно благодаря стриминговым платформам вроде Netflix, которые разжигают интерес к новым культурам и местам", — говорит Ана Алонсо, основательница The Travelling Set, первой в Испании консалтинговой фирмы, работающей с кинотуризмом.

Мадрид, Альмерия и Севилья — три города, которые чаще всего упоминаются туристами в связи с фильмами. Но в будущем география расширится. И задача теперь — сделать это направление профессиональным и устойчивым.

"Это похоже на то, как в своё время развивался винный туризм", — добавляет Алонсо.

Компании начали сотрудничать с туроператорами, чтобы создавать не просто экскурсии, а полноценный опыт. От ночных кинопоказов под открытым небом и ужинов в стиле фильма до мастер-классов по костюмам или тимбилдингов, вдохновлённых культовыми сценами.

Климат, разнообразие ландшафтов — от пустыни Табернас до средиземноморских пейзажей — делают Испанию идеальным местом для съёмок. В 1960-х именно здесь снимал свои легендарные спагетти-вестерны Серджио Леоне.

Сейчас страна делает всё, чтобы закрепить успех: с 2020 года правительство ввело налоговые льготы на съёмки, упростило выдачу виз и разрешений для международных съёмочных групп. Это принесло экономике 1,32 миллиарда евро.

В следующем месяце Испания примет первый Европейский конгресс по кинотуризму. И на фоне протестов против массового туризма, звучащих по всей стране, многие видят в кинотуризме не просто модный тренд, а реальное решение.

"Экранный туризм — это более устойчивый способ путешествовать. Он не зависит от сезона, позволяет перенаправить потоки в новые регионы и привлекает туристов, которые действительно хотят узнать страну глубже", — подчёркивает Алонсо.

Уточнения

Мадри́д (исп. Madrid [maˈðɾið]) — столица и крупнейший город Испании, а также административный центр одноимённых провинции и автономного сообщества.

