Весна зовёт в путь: 10 идей для семейных путешествий

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Весна — отличное время, чтобы вырваться из дома и отправиться навстречу приключениям, особенно с детьми. Уже не холодно, но ещё не душно, туристических толп пока нет, а цены на перелёты и отели всё ещё вменяемы. Добавьте сюда праздничные выходные — и у вас на руках готовый рецепт для идеального мини-отпуска.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

Если хочется открыть для себя что-то новое — вот 10 направлений, которые подарят и детям, и взрослым ощущение настоящего праздника.

Марокко: север или пустыня

Марокко — отличное направление для путешествия с детьми. Оно достаточно близко к Европе, легко доступно прямыми рейсами из Италии (в Марракеш, Касабланку или Танжер), и предлагает насыщенную, но не утомительную программу.

Северная часть страны пока не слишком избалована туристами. Можно начать с Танжера, посмотреть, где соединяются Средиземное море и Атлантика, потом отправиться в голубой город Шефшауэн и творческий Асила, а завершить маршрут в белоснежном Тетуане. А если хочется классики — Марракеш и пустыня подойдут идеально. Дети будут в восторге от прогулки на дромадерах и ночёвки под звёздами.

Валенсия — город, созданный для детей

Этот испанский город — настоящая находка для семей. Сады Турии тянутся через весь центр, и на их территории есть и Город искусств и наук, и впечатляющий океанографический парк — крупнейший в Европе.

Игровая зона "Гулливер", где дети могут карабкаться по гигантским слайдам, вдохновлённым сказкой, обязательно понравится младшим.

Центр города можно обойти за день, а на пляжах Лас-Аренас и Мальвароса дети смогут поиграть прямо на песке. Не забудьте заглянуть в Биопарк и прокатиться на лодке по озеру Альбуфера с порцией ароматной паэльи. Ну и как тут не попробовать чуррос с шоколадом и освежающую орчату?

Париж + Диснейленд = магия

Весна — идеальное время, чтобы соединить знакомство с Парижем и визит в Диснейленд.



Первый день можно полностью посвятить волшебству парка аттракционов — замку Спящей красавицы, каруселям, пиратам и, конечно, вечернему шоу. А дальше — сам Париж: пикник у Эйфелевой башни, круиз по Сене, музей Естественной истории с парадом животных, "детская" галерея в Центре Помпиду и интерактивные залы в Cité des Sciences. Искусство, природа и игра здесь идут рука об руку.

Словения — природа, приключения и горячие источники

До Словении легко добраться на машине, особенно если вы живёте на севере Италии. Национальный парк Триглав и озеро Бохинь — настоящая сокровищница для семейного отдыха.

Сказочная тропа Златорог расскажет детям легенды, а музей молочного ремесла познакомит с историей альпийских сыров.

Любители экшена могут покататься на каяках, попробовать себя в скалолазании или расслабиться в спа-комплексе Čatež с горками, бассейнами и даже Пиратским островом.

С картой Julian Alps Card можно неплохо сэкономить — детям до 14 лет она выдаётся бесплатно при покупке взрослой.

Азорские острова — Европа с неожиданной стороны

Если хочется чего-то особенного, но с европейским комфортом, — Азоры подойдут идеально. Особенно острова Сан-Мигель и Терсейра, куда есть прямые рейсы из Италии.

Плавание с дельфинами, наблюдение за китами, вулканы, чёрные пляжи и термальные источники — и всё это можно показать даже самым маленьким. А ещё - семейные сыроварни, прогулки по тропам с потрясающими видами и деревушки, словно сошедшие с открытки.

Лансароте — черный остров Канар

Лансароте на Канарах — это вулканы, кактусы, лавовые туннели и чёрные пляжи. Всё это — в мягком климате и в пределах прямых рейсов.

Национальный парк Тиманфайя с вулканами и геотермальными шоу, кактусовый сад с сотнями видов суккулентов, природные бассейны Пунта-Мухерес — дети здесь забудут про гаджеты.

А пляжи Арриета и Плайя-Бланка — безопасные и удобные для малышей. Не забудьте и о Ла-Грасиоса — острове, где можно устроить настоящий "робинзонский" день.

Египет: круиз по Нилу

Круиз по Нилу — это путешествие по истории и комфорту одновременно. Большие теплоходы предлагают все удобства, а ежедневные экскурсии — в Луксор, Асуан, храмы и гробницы — интересны даже детям.

Для семей это возможность увидеть Египет без усталых переездов и в обстановке полной безопасности. Весной здесь уже тепло, но ещё не слишком жарко — идеальное время для знакомства со страной фараонов.

Эльзас — в гостях у Маленького принца

Французский Эльзас словно создан для семейного уикенда. Кольмар с его сказочными фахверковыми домами и каналами "Маленькой Венеции", музей игрушек, деревня Эгишайм, замок Кенигсбург — всё это словно со страниц детской книжки.

Детям точно понравится Парк аистов и Парк Маленького принца с воздушными шарами, аттракционами и лабиринтами.

А для сладкого финиша — местные булочные с bretzel и kougelhopf.

Комаккио — лагуны, фламинго и велосипеды

Дельта реки По — ещё одно место, где весной особенно красиво. Лагуны, прогулки на лодках, розовые фламинго, музеи, велосипеды, парки — всё это делает Комаккио отличным выбором для неспешного отдыха.

Здесь легко гулять по тропинкам и дышать полной грудью, а по вечерам можно поиграть на пляже и устроить пикник на теплом песке.

Апулия — сказочные трулли и вкусная еда

Весной Валле-д'Итрия в Апулии особенно хороша. Мягкая погода, тишина и пейзажи, как в сказке.

Альберобелло с его трулли, Локоротондо и Чистернино с узкими улочками и белыми домиками, прогулки между оливковыми деревьями, фермы, дегустации — это не просто отдых, а погружение в культуру. Ну и местная кухня — это всегда бонус: вкусно, просто и по-домашнему, как любят дети и взрослые.

Уточнения

Марра́кеш (Марра́киш, Марраке́ш бербер. ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, марок. диалект. Марра́каш — араб. مراكش‎ ) — один из четырёх имперских городов Марокко.

