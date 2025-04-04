Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре фильма о The Beatles: амбициозный план Сэма Мендеса шокирует зрителей до 2028 года!
На грани возможного! Лишайники выживают в марсианских условиях
Говядины станет меньше: Мираторг снизит производство на 20%
Гениальный трюк с соусом ранч: цветная капуста получится такой вкусной, что съедите весь противень
Эти хитрости сотрут следы усталости с лица всего за 10 минут – попробуйте сами
Бабиш идёт в футбол: Манчестер готовится к самому неожиданному повороту
Пей и очищай: домашний способ избавиться от налёта без стоматолога
Как правильно разместить томаты в теплице для максимального роста?
Коллекционеры сходят с ума: винтажные стеклянные лампы сегодня снова в тренде

Вы не одни на пляже! Три места, где животных больше, чем людей

1:09
Туризм

Люди — не единственные, кто любит солнце, песок и море. В разных уголках мира есть пляжи, где животные принимают солнечные ванны и купаются в море.

Таиланд
Фото: flickr.com by Mark Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таиланд

На пляже Фламинго на Арубе, названном в честь этих птиц, фламинго можно увидеть на частном пляже острова Ренессанс. Для "общения" с фламинго нужно остановиться в отеле Renaissance или заплатить за дневной пропуск, который стоит 130 долларов.

Необитаемый остров в районе Эксума на Багамских Островах знаменит пляжем Пиг Бич, где обитает колония свиней, которые сводно бродят по побережью и плавают в море. Свиней завезли на остров для разведения, но условия здешних мест оказались настолько комфортными, что живут здесь не люди, а свиньи. 

Пляж Обезьян на острове Пхи-Пхи в Таиланде знаменит обитающими там длиннохвостыми макаками, которые живут в окружающих джунглях и часто отдыхают на пляже. Они могут показаться дружелюбными, но лучше не подходить к ним, так как в поисках еды они могут проявлять агрессию, передает Daily Mail.

Уточнения

Ару́ба — небольшой остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенные на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Красота и стиль
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Домашние животные
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки Аудио 
Популярное
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили

Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.

Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Бабиш идёт в футбол: Манчестер готовится к самому неожиданному повороту
Пей и очищай: домашний способ избавиться от налёта без стоматолога
Как правильно разместить томаты в теплице для максимального роста?
В США рассказали о мощи легендарного советского истребителя Су-27
Коллекционеры сходят с ума: винтажные стеклянные лампы сегодня снова в тренде
Что ест кожа: топ-12 продуктов для гладкости и упругости
Первая, но не признанная: как скромная Нива изменила мир внедорожников навсегда
Эти ботильоны преобразят ваш весенний гардероб – самые модные модели сезона
Он не просто орёт — он так чувствует: как понимать попугая и не сойти с ума
Необычный Дубай: откройте мир специй и исторического колорита за 25 рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.