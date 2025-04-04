Вы не одни на пляже! Три места, где животных больше, чем людей

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Люди — не единственные, кто любит солнце, песок и море. В разных уголках мира есть пляжи, где животные принимают солнечные ванны и купаются в море.

Фото: flickr.com by Mark Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таиланд

На пляже Фламинго на Арубе, названном в честь этих птиц, фламинго можно увидеть на частном пляже острова Ренессанс. Для "общения" с фламинго нужно остановиться в отеле Renaissance или заплатить за дневной пропуск, который стоит 130 долларов.

Необитаемый остров в районе Эксума на Багамских Островах знаменит пляжем Пиг Бич, где обитает колония свиней, которые сводно бродят по побережью и плавают в море. Свиней завезли на остров для разведения, но условия здешних мест оказались настолько комфортными, что живут здесь не люди, а свиньи.

Пляж Обезьян на острове Пхи-Пхи в Таиланде знаменит обитающими там длиннохвостыми макаками, которые живут в окружающих джунглях и часто отдыхают на пляже. Они могут показаться дружелюбными, но лучше не подходить к ним, так как в поисках еды они могут проявлять агрессию, передает Daily Mail.

Уточнения

Ару́ба — небольшой остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенные на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы.

