Тайные розетки на борту: куда смотреть, чтобы найти зарядку

Долгие перелёты могут стать настоящим испытанием, если ваш телефон разрядится, а развлечения на борту оставляют желать лучшего. Кажется, скачанные перед взлётом сериалы — надёжный план, но без зарядки он может легко провалиться. Так можно ли рассчитывать на розетки в самолётах? Да, но не во всех.
Авиакомпании использует разные модели самолётов, и их оснащение розетками зависит от типа воздушного судна:
Авиакомпании активно модернизирует свой флот, но пока что стоит заранее уточнять, какой самолёт будет выполнять ваш рейс, особенно если это внутренний перелёт.
Даже если в вашем ряду нет видимой розетки, не спешите расстраиваться. Пассажиры, сидящие у перегородки, часто думают, что у них нет возможности зарядить гаджеты, но розетки могут прятаться под креслом. Чтобы их найти:
Но даже если розетка есть, это не всегда гарантия успеха. Многие пассажиры жалуются на их ненадёжность: зарядка может идти медленно или вовсе не работать.
В ближайшем будущем обещает не только бесплатный Wi-Fi, но и более удобные способы зарядки. Например, в первом классе уже появились беспроводные зарядные станции.
Остальным пассажирам пока лучше не забывать внешний аккумулятор.
Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов.
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