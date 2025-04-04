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Тайные розетки на борту: куда смотреть, чтобы найти зарядку

1:58
Туризм

Долгие перелёты могут стать настоящим испытанием, если ваш телефон разрядится, а развлечения на борту оставляют желать лучшего. Кажется, скачанные перед взлётом сериалы — надёжный план, но без зарядки он может легко провалиться. Так можно ли рассчитывать на розетки в самолётах? Да, но не во всех.

салон
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
салон

Какие самолёты оснащены розетками?

Авиакомпании использует разные модели самолётов, и их оснащение розетками зависит от типа воздушного судна:

  • Boeing 787-9 Dreamliner — розетки и USB-порты есть по всему салону.
  • Boeing 737-800 — USB-порты отсутствуют, а розетки есть только в некоторых зонах, преимущественно не в эконом-классе.

Авиакомпании активно модернизирует свой флот, но пока что стоит заранее уточнять, какой самолёт будет выполнять ваш рейс, особенно если это внутренний перелёт.

Как найти розетку в эконом-классе?

Даже если в вашем ряду нет видимой розетки, не спешите расстраиваться. Пассажиры, сидящие у перегородки, часто думают, что у них нет возможности зарядить гаджеты, но розетки могут прятаться под креслом. Чтобы их найти:

  • загляните вниз или воспользуйтесь фонариком телефона;
  • поищите зелёный индикатор, который указывает на разъём для зарядки;
  • наклонитесь вперёд или сделайте фото под креслом.

Но даже если розетка есть, это не всегда гарантия успеха. Многие пассажиры жалуются на их ненадёжность: зарядка может идти медленно или вовсе не работать.

Новые технологии на борту

В ближайшем будущем обещает не только бесплатный Wi-Fi, но и более удобные способы зарядки. Например, в первом классе уже появились беспроводные зарядные станции.

Остальным пассажирам пока лучше не забывать внешний аккумулятор.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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