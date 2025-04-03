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Кофе больше не тот: ЕС вводит новые ограничения в кафе и отелях

1:53
Туризм

С середины следующего года рестораны, кафе и отели в странах ЕС больше не смогут предлагать молоко и сахар в одноразовых упаковках. Это часть масштабной экологической инициативы, направленной на сокращение пластиковых отходов.

кофе в ЕС
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кофе в ЕС

Новое регулирование коснётся не только кофе, но и других продуктов в индивидуальных упаковках: джемов, масла, соусов. Более того, в гостиничных номерах исчезнут мини-флаконы с шампунем и гелем для душа.

Почему ЕС вводит новые ограничения?

Эта мера является частью регулирования упаковки и упаковочных отходов (PPWR) и направлена на уменьшение загрязнения окружающей среды.

Власти рассчитывают, что отказ от одноразовой упаковки сократит пластиковые отходы и продвинет Европу к более устойчивому будущему.

Как на это реагируют потребители и бизнес?

Реакция на запрет оказалась неоднозначной. Некоторые поддерживают идею, считая её важным шагом к экологии. Однако у многих возникают вопросы:

  • Гигиена. Если сахар и молоко будут в общем доступе, возрастает риск загрязнения продуктов.
  • Комфорт. Привычка к удобным индивидуальным упаковкам уходит в прошлое, но готовы ли к этому потребители?
  • Пищевые отходы. Большие упаковки могут привести к тому, что неиспользованные продукты будут просто выбрасываться.

Что дальше?

Новое правило заставит предприятия адаптироваться. Вероятно, кафе и рестораны предложат альтернативные решения: раздачу сахара в многоразовых контейнерах или дозаторы для молока.

Но вопрос удобства и восприятия потребителей остаётся открытым. Смогут ли они быстро привыкнуть к изменениям?

 

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ "qahwa", англ. coffee) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста. 
 

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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