Кофе больше не тот: ЕС вводит новые ограничения в кафе и отелях

С середины следующего года рестораны, кафе и отели в странах ЕС больше не смогут предлагать молоко и сахар в одноразовых упаковках. Это часть масштабной экологической инициативы, направленной на сокращение пластиковых отходов.
Новое регулирование коснётся не только кофе, но и других продуктов в индивидуальных упаковках: джемов, масла, соусов. Более того, в гостиничных номерах исчезнут мини-флаконы с шампунем и гелем для душа.
Эта мера является частью регулирования упаковки и упаковочных отходов (PPWR) и направлена на уменьшение загрязнения окружающей среды.
Власти рассчитывают, что отказ от одноразовой упаковки сократит пластиковые отходы и продвинет Европу к более устойчивому будущему.
Реакция на запрет оказалась неоднозначной. Некоторые поддерживают идею, считая её важным шагом к экологии. Однако у многих возникают вопросы:
Новое правило заставит предприятия адаптироваться. Вероятно, кафе и рестораны предложат альтернативные решения: раздачу сахара в многоразовых контейнерах или дозаторы для молока.
Но вопрос удобства и восприятия потребителей остаётся открытым. Смогут ли они быстро привыкнуть к изменениям?
Ко́фе (от араб. قهوة "qahwa", англ. coffee) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим.
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