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Необычный Дубай: откройте мир специй и исторического колорита за 25 рублей

1:18
Туризм

Устали от привычных ассоциаций Дубая с его небоскребами, люксовыми авто и золотыми банкоматами?

дубай
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дубай

Российская блогерша решила показать в видео в соцсетях другую, менее известную, но по-настоящему аутентичную сторону эмирата — ту, что скрывает истинный дух Ближнего Востока.

"Бентли, Ламборгини, Бугатти — это, конечно, визитная карточка Дубая. Но знаете ли вы о существовании водных маршруток стоимостью всего один дирхам (около 25 рублей)?" — рассказывает автор видео.

Эти традиционные лодки, курсирующие по Дубайскому заливу, веками были главным транспортом для местных жителей. Сегодня они остаются доступной альтернативой дорогим туристическим развлечениям и позволяют насладиться потрясающими видами на город, особенно во время заката.

Вместо очередного похода в роскошный торговый центр блогерша советует отправиться в исторический район Дейра, где расположен знаменитый рынок специй (Spice Souk). Здесь, среди ароматов шафрана, кардамона и сухофруктов, можно почувствовать настоящий колорит Дубая, который редко попадает в туристические путеводители, передает travel. rambler.ru.

Уточнения

Кардамо́н (кардамом, от греч. καρδάμωμον) — плоды многолетнего травянистого растения Кардамон настоящий (Elettaria cardamomum (L.) Maton) семейства Имбирные. Плоды созревают на третий год, обладают очень сильным ароматом с камфорными тонами и принадлежат к числу самых дорогих пряностей, отчего прозваны «царицей специй».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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