Как отдохнуть у моря и сэкономить: секрет предсезонного отдыха

Мечтаете о весеннем отдыхе у моря, но не хотите лететь на другой конец света? В Европе есть множество курортов, где уже тепло, солнечно, а купальный сезон открыт с апреля! Это отличная возможность отдохнуть без летней суеты и высоких цен.
Исторически лето было временем отдыха: после сбора урожая сельские жители могли позволить себе передышку. Совпадение это или нет, но именно летние месяцы в Европе самые тёплые и идеальны для пляжного отдыха.
В период индустриализации предприятия стали закрываться в июле и августе, чтобы рабочие могли уйти в отпуск.
Сегодня этот обычай сохранился во многих странах, а август в Италии и Франции отмечен религиозными праздниками, связанными с сезоном отпусков.
Хотя пик туристического сезона приходится на лето, весной европейские курорты тоже очаровательны. В этот период:
Если вы не любите толпы и хотите насладиться природой и культурой, весенний отдых у моря — отличный выбор!
В 2024 году Коста-дель-Соль в Испании установил рекорд: 14,47 миллиона туристов посетили этот регион, причём 6,2 миллиона — в летние месяцы. Но весной здесь тоже прекрасно!
Так что если мечтаете о море, свежем бризе и уютных улочках европейских городков, не ждите лета. Весна — отличное время для путешествий
Ко́ста-дель-Соль (исп. Costa del Sol - "Солнечный берег") — регион южной Испании, расположенный в автономном сообществе Андалусия и включающий в себя прибрежные населённые пункты провинции Малага. Благодаря мягкому тёплому климату со среднегодовой температурой в 19 °C Коста-дель-Соль обрела популярность в качестве туристического направления в Испании, на которое приходится 35 % туристического бизнеса Андалусии.
Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.