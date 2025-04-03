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Как отдохнуть у моря и сэкономить: секрет предсезонного отдыха

1:56
Туризм

Мечтаете о весеннем отдыхе у моря, но не хотите лететь на другой конец света? В Европе есть множество курортов, где уже тепло, солнечно, а купальный сезон открыт с апреля! Это отличная возможность отдохнуть без летней суеты и высоких цен.

путешествия Европа
Фото: commons.wikimedia.org by BlueBreezeWiki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
путешествия Европа

Почему лето стало сезоном отпусков?

Исторически лето было временем отдыха: после сбора урожая сельские жители могли позволить себе передышку. Совпадение это или нет, но именно летние месяцы в Европе самые тёплые и идеальны для пляжного отдыха.

В период индустриализации предприятия стали закрываться в июле и августе, чтобы рабочие могли уйти в отпуск.

Сегодня этот обычай сохранился во многих странах, а август в Италии и Франции отмечен религиозными праздниками, связанными с сезоном отпусков.

Весна у моря: комфорт и экономия

Хотя пик туристического сезона приходится на лето, весной европейские курорты тоже очаровательны. В этот период:

  • Меньше людей на пляжах и в популярных местах.
  • Цены на авиабилеты, отели и рестораны ниже.
  • Погода тёплая, но без изнуряющей жары.
  • Можно спокойно осмотреть достопримечательности.

Если вы не любите толпы и хотите насладиться природой и культурой, весенний отдых у моря — отличный выбор!

Рекордное число туристов на испанском побережье

В 2024 году Коста-дель-Соль в Испании установил рекорд: 14,47 миллиона туристов посетили этот регион, причём 6,2 миллиона — в летние месяцы. Но весной здесь тоже прекрасно!

Так что если мечтаете о море, свежем бризе и уютных улочках европейских городков, не ждите лета. Весна — отличное время для путешествий

Уточнения

Ко́ста-дель-Соль (исп. Costa del Sol - "Солнечный берег") — регион южной Испании, расположенный в автономном сообществе Андалусия и включающий в себя прибрежные населённые пункты провинции Малага. Благодаря мягкому тёплому климату со среднегодовой температурой в 19 °C Коста-дель-Соль обрела популярность в качестве туристического направления в Испании, на которое приходится 35 % туристического бизнеса Андалусии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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