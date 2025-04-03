Тихий уголок Венгрии попал в список самых красивых мест мира

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Можно ли составить список самых живописных уголков планеты, с которым согласятся все? Мир огромен, а красота — вещь субъективная. Однако журнал Time Out, специализирующийся на путешествиях, ежегодно делает попытку объединить самые впечатляющие локации в одном рейтинге.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венгерский парламент

В 2025 году в этот список попало венгерское местечко Лиллафюред.

Обновляемый рейтинг живописных мест

Список самых красивых уголков мира постоянно дополняется. В него включают как давно известные туристические жемчужины, так и новые, малоизвестные направления.

Также в расчёт берётся фактор популярности: если какое-то место становится слишком людным, оно может уступить позицию менее загруженному, но не менее прекрасному уголку природы.

Лиллафюред — европейская сказка

Лиллафюред находится в Венгрии, в регионе Мишкольц, примерно в 16 километрах от центра города. Это место называют "воротами в национальный парк Бюкк" — царство диких кабанов, волков и даже редких медведей.

Но главная гордость Лиллафюреда — его живописные природные и архитектурные достопримечательности.

Среди главных украшений региона:

Озеро Хамори, идеальное для прогулок и отдыха на воде.

Отель Palota — элегантное здание в стиле неоренессанса.

Висячие сады, пещеры и водопады, создающие атмосферу уединённого райского уголка.

Старинные железнодорожные пути, извивающиеся среди густых буковых лесов.

Зимой Лиллафюред превращается в ледяную сказку: замерзшие водопады и покрытые снегом деревья создают волшебный пейзаж, а летом здесь царит буйство зелени и спокойствия.

В одном ряду с мировыми красотами

Лиллафюред пополнил список знаковых мест, которые стоит посетить. В этом рейтинге он соседствует с такими жемчужинами природы и архитектуры, как:

Валлийский замок в финском озёрном крае,

Водопад Виктория,

Плитвицкие озёра в Хорватии,

Шотландское нагорье,

Которский залив в Черногории.

Этот список доказывает, что самые красивые места мира могут быть не только грандиозными и широко известными, но и уютными, атмосферными уголками, скрытыми от глаз массового туриста.

Уточнения

Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства Венгрия. Столица — Будапешт. Государственный язык — венгерский.



TimeOut — международная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая печатает одноимённый еженедельник о развлечениях и культурной жизни в 60 городах мира.

