Тихий уголок Венгрии попал в список самых красивых мест мира

Можно ли составить список самых живописных уголков планеты, с которым согласятся все? Мир огромен, а красота — вещь субъективная. Однако журнал Time Out, специализирующийся на путешествиях, ежегодно делает попытку объединить самые впечатляющие локации в одном рейтинге.
В 2025 году в этот список попало венгерское местечко Лиллафюред.
Список самых красивых уголков мира постоянно дополняется. В него включают как давно известные туристические жемчужины, так и новые, малоизвестные направления.
Также в расчёт берётся фактор популярности: если какое-то место становится слишком людным, оно может уступить позицию менее загруженному, но не менее прекрасному уголку природы.
Лиллафюред находится в Венгрии, в регионе Мишкольц, примерно в 16 километрах от центра города. Это место называют "воротами в национальный парк Бюкк" — царство диких кабанов, волков и даже редких медведей.
Но главная гордость Лиллафюреда — его живописные природные и архитектурные достопримечательности.
Среди главных украшений региона:
Лиллафюред пополнил список знаковых мест, которые стоит посетить. В этом рейтинге он соседствует с такими жемчужинами природы и архитектуры, как:
Этот список доказывает, что самые красивые места мира могут быть не только грандиозными и широко известными, но и уютными, атмосферными уголками, скрытыми от глаз массового туриста.
Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства Венгрия. Столица — Будапешт. Государственный язык — венгерский.
TimeOut — международная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая печатает одноимённый еженедельник о развлечениях и культурной жизни в 60 городах мира.
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