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Поезд, сон и роуминг: история, которая заставит вас улыбнуться

2:40
Туризм

Порой технологии играют с нами в странные игры. Вот как это было с Лотти, которая села в поезд, чтобы доехать из Маргита в Лондон, задремала по дороге и… проснулась с уведомлением, что находится во Франции.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

Звучит как начало шпионского фильма или романтической комедии? На деле всё куда проще — и забавнее.

Лотти возвращалась из приморского Маргита в Лондон. Всё шло по плану, пока не случилось внеплановое объявление: на линии возник пожар, из-за чего некоторые станции пропускались, а маршрут был немного изменён. Лотти решила не переживать — и вздремнула, пока поезд медленно двигался к столице.

Когда она проснулась, на экране её телефона уже красовалось приветствие от мобильного оператора: "Добро пожаловать во Францию!" В сообщении говорилось о дополнительной плате за роуминг, и где можно найти информацию о тарифах за границей.

Для Лотти, которая точно знала, что не пересекала Ла-Манш, это стало шоком. Она была всё там же — в Англии. Но её телефон считал иначе.

Оказалось, что Лотти — не первая, кому сотовая связь сыграла в "пограничный розыгрыш". Комментаторы в соцсетях быстро объяснили, что на некоторых участках пути, особенно между Дувром и Фолкстоном, сигналы французских операторов действительно ловятся. Особенно если поезд отклоняется от привычного маршрута и едет вдоль побережья.

Один из местных жителей подтвердил, что его телефон регулярно ловит французский сигнал в этих краях, и он уже не удивляется внезапным SMS от Bouygues или Orange. Другой пассажир отметил, что подобное случается каждый раз, когда поезд немного приближается к прибрежной линии — "сеть пересекает Ла-Манш раньше тебя".

Само собой, никаких границ Лотти не пересекала. Но случай напомнил, насколько цифровая реальность может отличаться от географической. Телефон ориентируется по силе сигнала, а не по паспорту или билету. И когда французский сигнал оказывается мощнее, мобильный оператор автоматически считает, что вы — уже в другой стране.

Для Лотти всё закончилось легко — без штрафов, без лишних списаний, но с историей, которую теперь можно рассказывать в любой неловкой паузе: "Однажды я проснулась во Франции… хотя вообще-то ехала в Лондон".

Иногда, чтобы попасть за границу, достаточно просто хорошо выспаться в поезде. А за остальное — пусть отвечает мобильная сеть.

Уточнения

Ма́ргит (англ  Margate) — город в Юго-Восточной Англии в графстве Кент, административный центр района Танет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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