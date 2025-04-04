Загадочное оборудование и терроризм: в чём подозревают туристов из России?

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прошло уже несколько месяцев с момента задержания 11 граждан России в Тунисе — а официальных обвинений так и не последовало. Туристы, отправившиеся в ноябре прошлого года в регион Хайдра, до сих пор находятся в местных пенитенциарных учреждениях. И хотя посольство подтверждает, что с ними всё в порядке, и они обеспечены юридической и языковой поддержкой, ключевой вопрос остаётся открытым: в чём их подозревают?

Фото: flickr.com by Харшлайт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюремная камера в Алькатрасе

По имеющейся у РИА Новости информации, тунисские власти упомянули о наличии у задержанных некоего "оборудования, не соответствующего туристическим целям". Что это за оборудование — официально не уточняется. В то же время появились сообщения, что россиян могут подозревать в причастности к террористической деятельности, хотя никаких официальных обвинений до сих пор не предъявлено.

Ситуацию осложняет то, что адвокату, представляющему интересы всех задержанных, неоднократно отказывали в доступе к подзащитным, причём без объяснения причин. Об этом журналистам рассказал брат одного из арестованных. Несмотря на то что всем задержанным были предоставлены услуги переводчика и юриста, фактическое общение с защитником остаётся затруднённым, что вызывает тревогу у родных и правозащитников.

Все 11 человек распределены по пяти разным пенитенциарным учреждениям, в том числе по одной женской тюрьме. Это делает ситуацию ещё более сложной для родственников и защитников, так как контроль за условиями содержания и взаимодействием с каждым человеком требует больших усилий.

Российское посольство в Тунисе подтвердило, что все задержанные были навещены, их состояние здоровья удовлетворительное, им оказывают консульскую поддержку. Однако конкретные детали расследования или прогноза по делу пока не озвучиваются. Дипломаты продолжают работу, но процесс явно затягивается.

Родственники арестованных не сидят сложа руки. В декабре на платформе Change. org появилась петиция с призывом освободить задержанных, а также разъяснить причину их содержания. Кроме того, невеста одного из задержанных направила обращение через Высший комитет по правам человека — с просьбой привлечь внимание к ситуации на международном уровне.

Несмотря на всю серьёзность подозрений, официальные обвинения ни одному из задержанных так и не предъявлены. Это вызывает опасения относительно соблюдения базовых прав — на справедливое расследование, защиту и чёткое понимание своей правовой позиции.

Ситуация остаётся напряжённой и требует дальнейшего внимания как со стороны российских дипломатов, так и международных правозащитных структур. Ведь независимо от политических или юридических нюансов, человеческие судьбы не должны теряться в бюрократических лабиринтах.

Уточнения

Туни́с официально Туни́сская Респу́блика (араб. аль-Джумхурия ат-Тунисия) — государство на крайнем севере Африки.

