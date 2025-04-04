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Авиакомпания Победа снова на вашей стороне: возврат билетов без объяснений

2:37
Туризм

Если вы из тех, кто часто строит планы "на авось", но любит подстраховаться, у нас хорошие новости: авиакомпания "Победа" снова разрешает сдавать билеты без объяснения причин. Теперь вернуть почти всю стоимость билета можно даже по самым банальным причинам — просто передумали лететь. И для этого не придётся оправдываться.

Победа
Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Победа

Изначально опция добровольного возврата появилась в 2020 году — во времена неопределённости и внезапных локдаунов. Она давала пассажирам больше свободы и спокойствия. Однако в 2022 году эту возможность quietly убрали. И вот — в 2025 году — функция вернулась.

Теперь вернуть билет без объяснений можно не только по более дорогому тарифу "Выгодный" (куда включён багаж), но и по самому популярному — "Базовому". Это значит, что даже при минимальных тратах на перелёт вы всё равно можете перестраховаться и вернуть деньги, если планы изменятся.

Вот как это работает:

  • Сдать билет можно не позднее, чем за 24 часа до вылета. После этого время — невозврат.
  • Чтобы иметь такую возможность, опцию возврата нужно выбрать сразу при покупке — "добавить её потом" нельзя.
  • Купить билет с возвратом можно только за 48 часов до вылета и ранее. В последний момент, увы, не получится.
  • Возврат действует на всё бронирование. Если вы летите группой, отказ одного — это отказ всей компании.
  • Вернуть можно только оба сегмента перелёта. Если вы, к примеру, летели туда, но не хотите возвращаться — такой трюк не пройдёт.
  • Стоимость самой опции возврату не подлежит. Деньги возвращают только за сам билет.

Важно: речь идёт именно о добровольном возврате без уважительной причины. Если вы заболели, рейс задержали, или произошла другая нештатная ситуация — для этого существуют отдельные процедуры.

Новая функция — скорее для гибкости и душевного комфорта, особенно если ваши планы часто меняются.

Для бюджетного лоукостера вроде "Победы" — это редкий шаг навстречу клиенту. Конечно, за такую возможность нужно доплатить, но иногда проще отдать немного за страховку, чем потерять всю сумму при отмене поездки.

Так что если вы планируете путешествие, но не уверены на 100% — теперь снова можно купить билет с опцией возврата и спать спокойно. Главное — не забыть выбрать её при оформлении.

Уточнения

«Побе́да» (юридическое название — ООО «Авиакомпания Победа») — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», базируется в московском аэропорту Внуково.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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