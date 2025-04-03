Тосканская Атлантида: почему деревня оказалась под водой

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Тоскана по праву считается одним из самых удивительных регионов Италии. Аутентичная, очаровательная, богатая культурным и архитектурным наследием, эта земля завораживает как итальянцев, так и путешественников со всего мира. Уникальность региона в его разнообразии: каждый уголок Тосканы хранит свою историю и колорит, делая путешествия по нему бесконечно увлекательными. От роскошной Версилии до идиллической Валь-д'Орчи, от ароматного Кьянти до дикого и настоящего Гарфаньяны.

Фото: commons.wikimedia.org by Sailko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рокка-Ди-кампоргиано, вид на гарфаньяну

Гарфаньяна: край лесов и древних традиций

Среди множества долин Тосканы Гарфаньяна выделяется своей особенной природой. Эта область, спрятавшаяся между Апуанскими Альпами и Апеннинами, известна своей густой зеленью, лесами и живописными деревушками. Здесь время будто замедляется: жители хранят традиции, а деревни остаются настоящими музейными экспонатами под открытым небом. Одна из таких жемчужин — деревня Кареджине.

Кареджине: панорамная терраса Тосканы

На склоне горы Сумбра раскинулась живописная деревня Кареджине, откуда открываются одни из самых завораживающих видов на Гарфанью. История этого места непростая: сначала Кареджине переходила из рук в руки, пока в XV веке не оказалась под властью рода Эсте, а в XIX веке стала частью Италии.

Прогулка по Кареджине — это путешествие во времени. Узкие улочки, мощёные дорожки, старинные каменные дома создают атмосферу средневекового уклада. На главной площади возвышается церковь Святого Петра с внушительной колокольней и барельефом "Танец войны", символизирующим воинственный дух региона.

Не упустите возможность посетить парк Апуанских Альп, где расположен музей местной фауны. А затем поднимитесь к знаменитой Big Bench — гигантской жёлтой скамейке на холме, откуда открывается невероятный вид на окрестности.

Тайны затопленной деревни Фаббриче-ди-Кареджине

Если Кареджине пленяет своей атмосферой и историей, то всего в нескольких километрах находится одно из самых мистических мест Тосканы — затопленная деревня Фаббриче-ди-Кареджине.

Когда-то на берегу реки Элдрон располагалось небольшое поселение с каменными домами, церковью и кладбищем. Однако в 1941 году было принято решение построить плотину и создать искусственное озеро Вальи, из-за чего деревня оказалась полностью затопленной. Её 146 жителей были переселены в соседний городок Вальи-Сотто.

Фаббриче-ди-Кареджине с тех пор всплывала на поверхность всего четыре раза — когда воду в озере спускали на техническое обслуживание. Эти моменты привлекали толпы туристов, желающих пройтись по улицам, пропитанным тайнами и легендами. Местные жители утверждают, что иногда из глубин озера доносятся загадочные звуки…

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км².

