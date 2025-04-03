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300 солнечных дней в году — идеальное место для отдыха в Марокко

2:30
Туризм

С пляжем длиной три километра и более 300 солнечными днями в году, Рабат, столица Марокко, открывает для туристов новые горизонты. Что делает столицу Марокко ещё более доступной?

пустыня, Марокко
Фото: Wikimedia Commons by Visions of Domino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пустыня, Марокко

Что привлекает туристов в Рабате?

Рабат — это не только столица, но и город с богатой историей и уникальной атмосферой. Несмотря на то, что он не так знаменит, как Марракеш или Фес, Рабат предлагает всё, что привлекает путешественников в Марокко: идеальную погоду, культуру, пейзажи и кухню, но без толп туристов.

Средняя температура весной и осенью составляет 20-25°C — самое подходящее время для знакомства с городом.

Рабат славится своими 3000 солнечными часами в год, что делает его идеальным местом для отдыха и повышения уровня витамина D.

Город доступен для всех

Рабат остаётся доступным для путешественников с ограниченным бюджетом. Стоимость ужина на двоих составит около 18 фунтов стерлингов, а пинта местного пива обойдётся в 3,40 фунта.

Такой ценовой уровень делает Рабат привлекательным для британцев, которые ищут недорогие направления для отдыха.

Исторические и культурные достопримечательности

Прогулки по Старому городу Рабата, Медине, по узким улочкам, принесут массу впечатлений. Здесь можно попробовать традиционные блюда и найти уникальные товары на местных базарах, от ковров до свежих специй.

Одной из главных исторических достопримечательностей города является башня Хасана, построенная в 1191 году.

Это величественное сооружение стало бы минаретом мечети, но её строительство так и не было завершено. С башни открывается великолепный вид на Рабат и его набережную.

Недалеко от башни находится мавзолей Мухаммеда V, где захоронены король Мухаммед V и его сыновья. Любители истории могут посетить Музей истории и цивилизаций, чтобы узнать больше о древнем городе, который когда-то был римской колонией.

Пляжи Рабата

Любители активного отдыха смогут насладиться пляжем Плэж-де-Насьон, который считается одним из лучших мест для сёрфинга в Марокко.

Пляж расположен немного за пределами города, но до него легко добраться на автобусе.

Уточнения

Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربية‎, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки. Столица — Рабат. Государственные языки — арабский и стандартный марокканский берберский язык.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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