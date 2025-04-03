300 солнечных дней в году — идеальное место для отдыха в Марокко

С пляжем длиной три километра и более 300 солнечными днями в году, Рабат, столица Марокко, открывает для туристов новые горизонты. Что делает столицу Марокко ещё более доступной?
Рабат — это не только столица, но и город с богатой историей и уникальной атмосферой. Несмотря на то, что он не так знаменит, как Марракеш или Фес, Рабат предлагает всё, что привлекает путешественников в Марокко: идеальную погоду, культуру, пейзажи и кухню, но без толп туристов.
Средняя температура весной и осенью составляет 20-25°C — самое подходящее время для знакомства с городом.
Рабат славится своими 3000 солнечными часами в год, что делает его идеальным местом для отдыха и повышения уровня витамина D.
Рабат остаётся доступным для путешественников с ограниченным бюджетом. Стоимость ужина на двоих составит около 18 фунтов стерлингов, а пинта местного пива обойдётся в 3,40 фунта.
Такой ценовой уровень делает Рабат привлекательным для британцев, которые ищут недорогие направления для отдыха.
Прогулки по Старому городу Рабата, Медине, по узким улочкам, принесут массу впечатлений. Здесь можно попробовать традиционные блюда и найти уникальные товары на местных базарах, от ковров до свежих специй.
Одной из главных исторических достопримечательностей города является башня Хасана, построенная в 1191 году.
Это величественное сооружение стало бы минаретом мечети, но её строительство так и не было завершено. С башни открывается великолепный вид на Рабат и его набережную.
Недалеко от башни находится мавзолей Мухаммеда V, где захоронены король Мухаммед V и его сыновья. Любители истории могут посетить Музей истории и цивилизаций, чтобы узнать больше о древнем городе, который когда-то был римской колонией.
Любители активного отдыха смогут насладиться пляжем Плэж-де-Насьон, который считается одним из лучших мест для сёрфинга в Марокко.
Пляж расположен немного за пределами города, но до него легко добраться на автобусе.
Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربية, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки. Столица — Рабат. Государственные языки — арабский и стандартный марокканский берберский язык.
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