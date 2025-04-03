Город с лучшими пляжами и недорогими отелями: что привлекает людей в Маргейте

Маргейт в графстве Кент стал лучшим прибрежным городом для тех, кто планирует переехать в Великобританию в 2025 году. Этот результат был достигнут благодаря анализу таких факторов, как цены на недвижимость, средний доход, условия жизни, транспортная доступность и наличие достопримечательностей.
Генеральный директор компании My Baggage, проводившей исследование, Пол Стюарт, отметил: "Маргейт уверенно лидирует как лучшее место для переезда на побережье в Великобритании в 2025 году.
Город отлично сочетает доступность, качество жизни и атмосферу морского побережья. Это идеальный выбор для тех, кто ищет прибрежный образ жизни без лишних затрат".
Маргейт — это солнечный город с живописными пляжами и множеством развлечений. Здесь можно насладиться песочными пляжами, попробовать традиционную рыбу с картошкой и посетить Страну грёз.
Парк аттракционов с бесплатным входом Dreamland откроет свои двери в апреле и предложит гостям летние концерты.
Для любителей искусства музей "Тёрнер" радует постоянными выставками современного искусства. Также стоит отметить уникальную достопримечательность — Грот Раковины, загадочный проход, украшенный мозаикой из ракушек, чьё происхождение до сих пор остается тайной.
Топ-10 прибрежных городов для переезда в Великобритании:
Пол Стюарт подчеркнул, что исследование демонстрирует растущую популярность Кента как главного прибрежного региона для жизни в Великобритании.
Два города графства — Маргейт и Уитстейбл — попали в тройку лучших, что подтверждает этот тренд.
Кент (англ. Kent ) — графство в Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Административный центр и крупнейший город — Мейдстон.
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