Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под Астаной нашли Клондайк XXI века: 20 млн тонн сокровищ скрывали недра
Планка: вот почему её делают все, кто заботится о своём теле
Этот режим есть в вашем автомате, но вы им ни разу не пользовались
Разбавляешь тушь? Вот почему это может закончиться плохо
Пятно вместо Примадонны: Цыганова объяснила, почему нельзя удалять Пугачёву с российского ТВ
Гормоны больше не нужны: уникальный препарат изменит подход к менопаузе
Батарейка от богов? Странная находка, способная переписать технологическое прошлое
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Пять томатов, которые дарят не только вкус, но и высокий урожай: выбираем лучшие сорта

Город с лучшими пляжами и недорогими отелями: что привлекает людей в Маргейте

2:09
Туризм

Маргейт в графстве Кент стал лучшим прибрежным городом для тех, кто планирует переехать в Великобританию в 2025 году. Этот результат был достигнут благодаря анализу таких факторов, как цены на недвижимость, средний доход, условия жизни, транспортная доступность и наличие достопримечательностей.

прибрежные города Великобритании
Фото: unsplash.com by Natalie Collins, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
прибрежные города Великобритании

Почему Маргейт?

Генеральный директор компании My Baggage, проводившей исследование, Пол Стюарт, отметил: "Маргейт уверенно лидирует как лучшее место для переезда на побережье в Великобритании в 2025 году.

Город отлично сочетает доступность, качество жизни и атмосферу морского побережья. Это идеальный выбор для тех, кто ищет прибрежный образ жизни без лишних затрат".

Что привлекает людей в Маргейте?

Маргейт — это солнечный город с живописными пляжами и множеством развлечений. Здесь можно насладиться песочными пляжами, попробовать традиционную рыбу с картошкой и посетить Страну грёз.

Парк аттракционов с бесплатным входом Dreamland откроет свои двери в апреле и предложит гостям летние концерты.

Для любителей искусства музей "Тёрнер" радует постоянными выставками современного искусства. Также стоит отметить уникальную достопримечательность — Грот Раковины, загадочный проход, украшенный мозаикой из ракушек, чьё происхождение до сих пор остается тайной.

Топ-10 прибрежных городов для переезда в Великобритании:

  1. Маргейт, Кент
  2. Уитби, Йоркшир
  3. Уитстейбл, Кент
  4. Лландидно, Конви
  5. Портпатрик, Дамфрис и Гэллоуэй
  6. Фишгард, Пембрукшир
  7. Брайтон, Восточный Сассекс
  8. Олдборо, Саффолк
  9. Пензанс, Корнуолл
  10. Портраш, Колорадо Антрим

Растущая репутация Кента

Пол Стюарт подчеркнул, что исследование демонстрирует растущую популярность Кента как главного прибрежного региона для жизни в Великобритании.

Два города графства — Маргейт и Уитстейбл — попали в тройку лучших, что подтверждает этот тренд.

Уточнения

Кент (англ. Kent ) — графство в Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Административный центр и крупнейший город — Мейдстон.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Затхлый запах на любимых вещах? Простое решение, которое спасёт ваш гардероб
Недвижимость
Затхлый запах на любимых вещах? Простое решение, которое спасёт ваш гардероб
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать
Недвижимость
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Последние материалы
Разбавляешь тушь? Вот почему это может закончиться плохо
Пятно вместо Примадонны: Цыганова объяснила, почему нельзя удалять Пугачёву с российского ТВ
Гормоны больше не нужны: уникальный препарат изменит подход к менопаузе
Батарейка от богов? Странная находка, способная переписать технологическое прошлое
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Пять томатов, которые дарят не только вкус, но и высокий урожай: выбираем лучшие сорта
Город с лучшими пляжами и недорогими отелями: что привлекает людей в Маргейте
SOS для слабых ногтей: лучшие домашние рецепты без салонов и затрат
Завещание с подвохом: в чём может быть скрытая угроза для покупателя квартиры
Необычное мясное блюдо, которое заменит ваш привычный гуляш
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.