Город с лучшими пляжами и недорогими отелями: что привлекает людей в Маргейте

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Маргейт в графстве Кент стал лучшим прибрежным городом для тех, кто планирует переехать в Великобританию в 2025 году. Этот результат был достигнут благодаря анализу таких факторов, как цены на недвижимость, средний доход, условия жизни, транспортная доступность и наличие достопримечательностей.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ прибрежные города Великобритании

Почему Маргейт?

Генеральный директор компании My Baggage, проводившей исследование, Пол Стюарт, отметил: "Маргейт уверенно лидирует как лучшее место для переезда на побережье в Великобритании в 2025 году.

Город отлично сочетает доступность, качество жизни и атмосферу морского побережья. Это идеальный выбор для тех, кто ищет прибрежный образ жизни без лишних затрат".

Что привлекает людей в Маргейте?

Маргейт — это солнечный город с живописными пляжами и множеством развлечений. Здесь можно насладиться песочными пляжами, попробовать традиционную рыбу с картошкой и посетить Страну грёз.

Парк аттракционов с бесплатным входом Dreamland откроет свои двери в апреле и предложит гостям летние концерты.

Для любителей искусства музей "Тёрнер" радует постоянными выставками современного искусства. Также стоит отметить уникальную достопримечательность — Грот Раковины, загадочный проход, украшенный мозаикой из ракушек, чьё происхождение до сих пор остается тайной.

Топ-10 прибрежных городов для переезда в Великобритании:

Маргейт, Кент Уитби, Йоркшир Уитстейбл, Кент Лландидно, Конви Портпатрик, Дамфрис и Гэллоуэй Фишгард, Пембрукшир Брайтон, Восточный Сассекс Олдборо, Саффолк Пензанс, Корнуолл Портраш, Колорадо Антрим

Растущая репутация Кента

Пол Стюарт подчеркнул, что исследование демонстрирует растущую популярность Кента как главного прибрежного региона для жизни в Великобритании.

Два города графства — Маргейт и Уитстейбл — попали в тройку лучших, что подтверждает этот тренд.

Уточнения

Кент (англ. Kent ) — графство в Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Административный центр и крупнейший город — Мейдстон.

