Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим Цезарь дома за 30 минут — соус без яиц, а вкус ресторанный
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Экстрасенс Олег Шепс рассказал о своих страданиях: караулил девчонку под окнами и залезал на крышу
Как избавиться от дряблости рук: метод, который действительно работает
Стиральная машина засияет чистотой: вот что нужно сделать — плесень и накипь исчезнут навсегда
Урожай под угрозой: как гусеницы захватывают участки и как им помешать
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Камень из ниоткуда: странная находка на Марсе, которую не могут разгадать

Бюджетный отдых на экзотическом острове: райский пляж теперь ближе, чем вы думали

2:04
Туризм

Бюджетная авиакомпания запустила самый длинный маршрут в своей истории! Первый рейс состоялся 31 марта из лондонского аэропорта Гатвик на остров Сал (Кабо-Верде). Теперь добраться до экзотического курорта можно всего за шесть часов.

пляж Кабо-Верде
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell
пляж Кабо-Верде

Путешествие с сюрпризами

Пассажиров первого рейса ждал приятный бонус: им вручили наборы с полезными вещами для путешествий. В аэропорту гостей встречали местные музыканты, создавая атмосферу праздника.

Почему Кабо-Верде?

Этот островной архипелаг у западного побережья Африки стремительно набирает популярность среди туристов.

В 2023 году его посетили около миллиона человек, и большая часть из них — британцы. Это, конечно, далеко не 16 миллионов, которые выбирают Канары, но у Кабо-Верде есть свои плюсы:

  • Идеальная погода. В январе средняя температура здесь +23°C, а дождливые дни — редкость.
  • Меньше туристов. В отличие от переполненных европейских курортов, здесь ещё можно насладиться тишиной.
  • Прекрасные пляжи. Белый песок и лазурное море ждут гостей круглый год.

Чем заняться?

Хотя Сал пока не предлагает огромного количества развлечений, туристы могут:

  • заняться виндсёрфингом или парусным спортом;
  • отправиться на морскую прогулку и увидеть акул;
  • посетить соляную шахту Педра-Луме, расположенную прямо в кратере потухшего вулкана.

Где остановиться?

На юге острова сосредоточены лучшие отели:

  • Riu Palace Santa Maria — пятизвёздочный курорт с бассейнами, ресторанами и расположением на первой линии.
  • LIVVO Budha Beach — более бюджетный вариант с панорамным бассейном и уютной атмосферой.

Независимые путешественники могут снять пляжный домик или виллу, но выбор ограничен — индустрия туризма на острове ещё развивается.

Уточнения

Респу́блика Ка́бо-Ве́рде (порт. República de Cabo Verde) — островное государство в Западной Африке. Мягкий климат, практически не меняющаяся среднегодовая температура (около +25 °C), малое количество осадков. Каждый из островов уникален по природе и ландшафту.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Новости спорта
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату Аудио 
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Последние материалы
Готовим Цезарь дома за 30 минут — соус без яиц, а вкус ресторанный
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Экстрасенс Олег Шепс рассказал о своих страданиях: караулил девчонку под окнами и залезал на крышу
Как избавиться от дряблости рук: метод, который действительно работает
Стиральная машина засияет чистотой: вот что нужно сделать — плесень и накипь исчезнут навсегда
Урожай под угрозой: как гусеницы захватывают участки и как им помешать
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Камень из ниоткуда: странная находка на Марсе, которую не могут разгадать
Бюджетный отдых на экзотическом острове: райский пляж теперь ближе, чем вы думали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.