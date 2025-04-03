Бюджетный отдых на экзотическом острове: райский пляж теперь ближе, чем вы думали

Бюджетная авиакомпания запустила самый длинный маршрут в своей истории! Первый рейс состоялся 31 марта из лондонского аэропорта Гатвик на остров Сал (Кабо-Верде). Теперь добраться до экзотического курорта можно всего за шесть часов.
Пассажиров первого рейса ждал приятный бонус: им вручили наборы с полезными вещами для путешествий. В аэропорту гостей встречали местные музыканты, создавая атмосферу праздника.
Этот островной архипелаг у западного побережья Африки стремительно набирает популярность среди туристов.
В 2023 году его посетили около миллиона человек, и большая часть из них — британцы. Это, конечно, далеко не 16 миллионов, которые выбирают Канары, но у Кабо-Верде есть свои плюсы:
Хотя Сал пока не предлагает огромного количества развлечений, туристы могут:
На юге острова сосредоточены лучшие отели:
Независимые путешественники могут снять пляжный домик или виллу, но выбор ограничен — индустрия туризма на острове ещё развивается.
Респу́блика Ка́бо-Ве́рде (порт. República de Cabo Verde) — островное государство в Западной Африке. Мягкий климат, практически не меняющаяся среднегодовая температура (около +25 °C), малое количество осадков. Каждый из островов уникален по природе и ландшафту.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?