Бюджетный отдых на экзотическом острове: райский пляж теперь ближе, чем вы думали

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бюджетная авиакомпания запустила самый длинный маршрут в своей истории! Первый рейс состоялся 31 марта из лондонского аэропорта Гатвик на остров Сал (Кабо-Верде). Теперь добраться до экзотического курорта можно всего за шесть часов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell пляж Кабо-Верде

Путешествие с сюрпризами

Пассажиров первого рейса ждал приятный бонус: им вручили наборы с полезными вещами для путешествий. В аэропорту гостей встречали местные музыканты, создавая атмосферу праздника.

Почему Кабо-Верде?

Этот островной архипелаг у западного побережья Африки стремительно набирает популярность среди туристов.

В 2023 году его посетили около миллиона человек, и большая часть из них — британцы. Это, конечно, далеко не 16 миллионов, которые выбирают Канары, но у Кабо-Верде есть свои плюсы:

Идеальная погода. В январе средняя температура здесь +23°C, а дождливые дни — редкость.

Меньше туристов. В отличие от переполненных европейских курортов, здесь ещё можно насладиться тишиной.

Прекрасные пляжи. Белый песок и лазурное море ждут гостей круглый год.

Чем заняться?

Хотя Сал пока не предлагает огромного количества развлечений, туристы могут:

заняться виндсёрфингом или парусным спортом;

отправиться на морскую прогулку и увидеть акул;

посетить соляную шахту Педра-Луме, расположенную прямо в кратере потухшего вулкана.

Где остановиться?

На юге острова сосредоточены лучшие отели:

Riu Palace Santa Maria — пятизвёздочный курорт с бассейнами, ресторанами и расположением на первой линии.

LIVVO Budha Beach — более бюджетный вариант с панорамным бассейном и уютной атмосферой.

Независимые путешественники могут снять пляжный домик или виллу, но выбор ограничен — индустрия туризма на острове ещё развивается.

Уточнения

Респу́блика Ка́бо-Ве́рде (порт. República de Cabo Verde) — островное государство в Западной Африке. Мягкий климат, практически не меняющаяся среднегодовая температура (около +25 °C), малое количество осадков. Каждый из островов уникален по природе и ландшафту.

