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Тихий остров-святилище — место, где можно почувствовать дух древней Японии

2:48
Туризм

Два ярко-оранжевых столба с изогнутой перекладиной возвышаются над водами Внутреннего моря Сэто, создавая символический вход в мир духов. Это знаменитые тории святилища Ицукусима на острове Миядзима, который входит в тройку самых живописных мест Японии.

Тории святилища Ицукусима
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitrij Rodionov (DR), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тории святилища Ицукусима

Священный остров и его традиции

Хотя официальное название острова — Ицукусима, большинство знает его как Миядзима, что переводится как "остров-святилище".

Считается, что земля здесь настолько священна, что раньше люди не смели на неё ступать. Именно поэтому в 593 году над водой появились лакированные красные ворота, ведущие к храму.

Сегодня Миядзима — популярное туристическое направление. В 2023 году его посетили около 3 миллионов человек, что побудило власти ввести символический налог в 100 иен для поддержания чистоты и сохранения исторического наследия.

Олени — свободные жители острова

Местные леса населяют около 500 оленей, которых здесь почитают как посланников богов. Эти животные не боятся людей, могут подойти близко, но их запрещено кормить.

Если же хочется покормить оленей, лучше отправиться в другое место Японии, где это разрешено.

Жить как местные: рёканы и онсэны

Чтобы почувствовать дух острова, стоит остановиться в традиционной гостинице — рёкане. В них гости спят на татами, носят юката и наслаждаются онсэнами. Лучшие варианты размещения:

  • Ивасо — построен в 1854 году, окружён кленами парка Момидзидани, предлагает классические номера с раздвижными дверями и видом на природу.
  • Kinsuikan — номера с частными ваннами, вид на море и сезонное меню.

Что посмотреть

  • Храм Ицукусима — особенно впечатляет вечером, когда ворота тории подсвечиваются.
  • Пятиэтажная пагода — архитектурное чудо XV века.
  • Храм Дайсё-ин — одно из старейших буддийских святилищ Японии.
  • Гора Мисэн — живописные маршруты, ведущие на вершину.

Как добраться и когда ехать

Лучший маршрут — перелёт до Хиросимы, затем поезд JR Sanyo до станции Миядзимагути и 10-минутный паром. Альтернативный вариант — поездка на синкансэне из Токио (около 4 часов).

Лучшее время для визита:

  • Осень (ноябрь) — огненно-красные клёны.
  • Весна (апрель) — цветение сакуры.

Миядзима — это место, где древние традиции встречаются с природной красотой, оставляя незабываемые впечатления.

Уточнения

Рёкан (яп 旅館 рёкан) — гостиница в традиционном японском стиле. Гостиница отделана в традиционном японском стиле — можно увидеть настенные полотна с каной или иероглифами.

"Синкансэ́н" (яп. 新幹線, "новая магистраль") — высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Принадлежит компании Japan Railways.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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