Тихий остров-святилище — место, где можно почувствовать дух древней Японии

Два ярко-оранжевых столба с изогнутой перекладиной возвышаются над водами Внутреннего моря Сэто, создавая символический вход в мир духов. Это знаменитые тории святилища Ицукусима на острове Миядзима, который входит в тройку самых живописных мест Японии.
Хотя официальное название острова — Ицукусима, большинство знает его как Миядзима, что переводится как "остров-святилище".
Считается, что земля здесь настолько священна, что раньше люди не смели на неё ступать. Именно поэтому в 593 году над водой появились лакированные красные ворота, ведущие к храму.
Сегодня Миядзима — популярное туристическое направление. В 2023 году его посетили около 3 миллионов человек, что побудило власти ввести символический налог в 100 иен для поддержания чистоты и сохранения исторического наследия.
Местные леса населяют около 500 оленей, которых здесь почитают как посланников богов. Эти животные не боятся людей, могут подойти близко, но их запрещено кормить.
Если же хочется покормить оленей, лучше отправиться в другое место Японии, где это разрешено.
Чтобы почувствовать дух острова, стоит остановиться в традиционной гостинице — рёкане. В них гости спят на татами, носят юката и наслаждаются онсэнами. Лучшие варианты размещения:
Лучший маршрут — перелёт до Хиросимы, затем поезд JR Sanyo до станции Миядзимагути и 10-минутный паром. Альтернативный вариант — поездка на синкансэне из Токио (около 4 часов).
Лучшее время для визита:
Миядзима — это место, где древние традиции встречаются с природной красотой, оставляя незабываемые впечатления.
Рёкан (яп 旅館 рёкан) — гостиница в традиционном японском стиле. Гостиница отделана в традиционном японском стиле — можно увидеть настенные полотна с каной или иероглифами.
"Синкансэ́н" (яп. 新幹線, "новая магистраль") — высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Принадлежит компании Japan Railways.
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